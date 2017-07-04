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Böyle olur Batı’nın özgürlük anlayışı

Cuma günü Almanya’nın Hamburg kentinde gerçekleştirilecek olan G-20 zirvesine katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gurbetçi vatandaşlarımızla buluşmasını engellemek için her yolu deneyen Alman hükümeti, terör örgütlerine ise kucak açıyor.

04 Temmuz 2017 Salı 07:19
Böyle olur Batı’nın özgürlük anlayışı

HARUN SEKMEN / İSTANBULG-20 kapsamında 7/8 Temmuz’da Almanya’nın Hamburg kentine gidecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gurbetçi vatandaşlarımızla buluşmaması için Alman hükümeti her türlü çirkefliği sergileyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin en tepesindeki ismin konuşmasını engellemek için her yolu deneyen Almanya’da PKK elebaşları ise rahatça miting düzenleyebiliyor.  

Başta FETÖ olmak üzere PKK, DHKP-C ve Türkiye aleyhine faaliyet gösteren her türlü terör örgütlerine kol kanat geren Almanya, ülkemize karşı takındığı düşmanca tavrı açıktan sergiliyor. 

15 Temmuz darbe girişimini kınamak için 31 Temmuz’da Almanya’da Türk vatandaşları tarafından gerçekleştirilen mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferansla katılmasını engelleyen, referandum sürecinde Türk bakanlarının konuşmasına müsaade etmeyen Alman hükümeti, şimdi de G-20 kapsamında 7/8 Temmuz tarihlerine Hamburg’ta olacak Erdoğan’ın gurbetçi vatandaşlarımızla buluşmasını engellemek için çırpınıyor. Aynı Alman hükümeti eli kanlı örgüt PKK’nın elebaşlarından Murat Karayılan’ın 3 Eylül 2011”de örgüt yandaşlarınca düzenlenen mitinge telekonferansla katılarak Türkiye’ye tehditler yağdırmasına göz yummuştu. 

BAYIK VE MÜSLİM DE KONUŞTU

Almanya’nın Köln kentinde “Kürt Festivali” adı altında düzenlenen mitingde ise örgütün bir diğer çıbanbaşı Cemil Bayık’ın görüntülü mesajının yayımlanmasına müsaade edilmişti. Aynı mitingde, terör yandaşlığından tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da konuşmuştu. Bununla da yetinmeyen Almanya, terör örgütünün Suriye kolu PYD’nin elebaşı Salih Müslim’in de miting düzenlemesine müsaade etti. 18 Mart 2017’de Frankfurt kentinde örgüt sempatizanlarınca düzenlenen mitinge katılan PYD elebaşısı, terör örgütü paçavralarının ve Öcalan posterlerinin taşındığı mitingde adeta devletimize karşı meydan okundu. Alman yetkililer ise sadece izlemekle yetindi. Alman medyası da PKK mitinglerini canlı yayınlamaktan hiçbir zaman çekinmedi. 

Almanya’da 200’den fazla farklı isimler adı altında faaliyet gösteren PKK kuruluşu var. 

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 07:19
  1. PKK
  2. DHKP-C
  3. FETÖ
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