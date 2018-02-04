Böyle müttefik olmaz olsun! Sıkışan teröristlerin yardımına...

EMİR YILDIRIM/KİLİS ABD’den aldığı yoğun desteğe rağmen, TSK karşısında Afrin’de çok zor durumda kalan PKK/PYD örgütünün imdadına Suriye diktatörü Beşar Esed ve sözde azılı düşmanı ABD yetişti. Şehir savaşına hazırlanan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun Afrin kent merkezine ilerleyişini durdurmak için ABD’lilerin eğittiği 600 YPG’linin rejim kontrolündeki bölge üzerinden Afrin’e gönderildiği belirlendi. Menbiç’ten yola çıkan ağır silahlı teröristlerin rejime bağlı 5. Kol Ordu’nun kamp yaptığı Muarrasat El Khan bölgesi üzerinden gönderildiği, ABD-PKK-Esed güçlerinin takviye geçişlerinde anlaştıkları kaydedildi.

HİLAL ÇEMBERİ DARALIYOR

ABD’nin PKK’ya, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde bir devlet kurdurma planını bozmak için Afrin’e yönelik başlatılan operasyonun 15. gününde örgütün sınır hattındaki militanları yönettiği, ‘alınamaz’ denilen Bülbül İlçesi de ele geçirildi. PKK/PYD’nin canlı kalkan olarak kullandığı sivillerin can güvenliğini riske atmamak için süpürme harekâtı yerine, terörist unsurları Hilal operasyonuyla çember altına alan TSK ve ÖSO, Afrin kent merkezine doğru ilerleyişini sürdürüyor. Ellerindeki ABD ve Rusya üretimi anti tank füzeleri, ileri mühendislikle inşa edilmiş birbirlerine tünellerle bağlanmış mevzilere rağmen, cephe hattını koruyamayan YPG’ye destek, sözde müttefiklerimizden ve ülkesini korumaktan aciz Esed güçlerinden geldi. TSK ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) ilerleyişine engel olmak ve şehir savaşını organize etmek için ABD’li askerler tarafından yetiştirilmiş 600 militanın Afrin’e gönderildiği kaydedildi. Şehir savaşı için eğitim almış militanları rejime bağlı 5. Kol Ordu’nun kamp yaptığı Muarrasat El Khan bölgesi üzerinden şehre soktukları ifade edildi. Türkiye’ye karşı DEAŞ, PKK/PYD, ABD ve Suriye diktatörü Beşar Esed’in birleştiği vurgulandı.

ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye'deki ortaklarıyla yeni bir sınır güvenlik gücü kuracağını açıklamıştı. Yeni gücün 30 bin kişiden oluşmasının hedeflendiği sözde sınır güvenlik gücünün Türkiye ve Irak sınırını kontrol edeceği belirtilmişti.

ABD’nin sözde Kuzey ordusu

ABD Savunma Bakanlığı, istihbarat teşkilatı CIA ve PYD/PKK’nın Kandil yapılanması, 400 terör örgütü mensubuna verdiği eğitimi tamamladı. 400 terörist, Haseke’nin güneyindeki Sabahu’l Hayr kampı ile Halep’in doğusunda Fırat nehri üzerindeki Tişrin barajı yakınlarında eğitildi. CIA eğitmenleri teorik ve teknik bilgiler sağlarken, Pentagon’un hava indirme birimleri ile özel kuvvetleri, Kandil’den gelen teröristlere silahlı eğitim verdi. CIA ve Pentagon, yeni oluşum için PYD/PKK’ya son teknoloji telsiz, dinleme istasyonu ve sinyal istihbarat ekipmanları transfer ediyor. Ekipmanların eğitimi yine ABD’li uzmanlar tarafından veriliyor.