Böyle jokey görülmedi,aynı anda iki ata biniyor

Aydın’ın Köşk ilçesinde yaşayan Ömer Elbey isimli şahsın at sürüşü görenleri şaşırtıyor.

Böyle jokey görülmedi,aynı anda iki ata biniyor
Eklenme: 15 Nisan 2017, 10:15

15 yaşından bu yana ekmeğini atlarla çift sürerek kazandığını ve atlara olan düşkünlüğünün küçük yaşlarda izlediği filmlerde başladığını belirten Ömer Elbey, “Küçükken en büyük hayalim iyi koşan atlarım olmasıydı. Zorunlu eğitimi tamamladıktan sonra okumak yerine bir çift at alıp hayata atıldım. Bizim yaşlardaki birçok kişinin hayalinde otomobil olur benim hayalimde hep at sürmek vardı. Çift sürerek ekmeğimi kazandığım atlarım hem işim hem de ulaşım aracım oldu. Herkes tek ata biner ama ben aynı anda iki ata birden binip sürebiliyorum. Biraz yetenek istiyor ama tehlikeli de olsa atlarla olan yaşam şeklim bana keyif veriyor” dedi.

 
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