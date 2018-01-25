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Böyle görüntülendi! Terörist mevzileri imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ele geçirdiği PYD/PKK'lı teröristlerce yapılan betonarme ve çukur mevziler dikkat çekti.

25 Ocak 2018 Perşembe 08:00
Böyle görüntülendi! Terörist mevzileri imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ele geçirdiği PYD/PKK'lı teröristlerce yapılan betonarme ve çukur mevziler dikkat çekti. Görüntülere, üstü kapalı yaklaşık 20 metre uzunluğundaki tüneller, nöbet noktaları ve yataklar yansıdı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlediği alanlardaki PYD/PKK mensuplarınca oluşturulan betonarme ve çukur mevziler görüntülendi.

Terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik harekatın sürdüğü Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde ilerleyen komandolar, teröristlere ait bazı mevzileri de kontrol altına aldı. Teröristlerin kaçtığı mevziler görüntülendi.

Görüntülerde, inşaat demirleriyle güçlendirilmiş betonarme tünel mevzilerin yanı sıra toprağın kazılmasıyla oluşturulan yaklaşık 2 metre derinliğindeki mevziler dikkat çekti.

Üstü kapalı yaklaşık 20 metre uzunluğundaki tünel mevzilerde teröristlerin nöbet noktaları ve tünel içindeki yatakları da görüntülerde yer aldı.

Komandoların demir kapılarla giriş yapılan mevzileri kontrol edişinin yansıdığı görüntülerden, alanda teröristin kalmadığı belirlendi.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 08:00
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