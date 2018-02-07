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Böyle giderse helak oluruz!

Bugün Türkiye’de İslam’a aykırı pek çok durumla karşı karşıya kaldığımızı hatırlatan Mehmed Şevket Eygi, bunları önlemek için nehy-i münker yapılmadığı takdirde toplumun çürüyeceği ve en sonunda yıkılacağı uyarısında bulundu.

07 Şubat 2018 Çarşamba 11:10
Böyle giderse helak oluruz!

İşte Mehmed Şevket Eygi'nin ilgili yazısı: 

"

İSLAM'A AYKIRILIKLAR SÜRERSE HELAK OLURUZ

Bu ülke dualıdır, bu gemi batmaz” deyip duruyorlar. Bu söz İslam düşüncesine, islamî kriterlere (kıstaslara, ölçütlere) uygun değildir.

*Resulullah Efendimiz (Salat ve selam olsun ona) Müslümanlar emr-i mâruf ve nehy-i münker farzını terk ve tatil ederlerse, yani iyiliği desteklemezler ve emr etmezler, kötülüğü engellemez ve kösteklemezlerse helak olacaklarını haber vermiştir. (...)

*Bugün Türkiye’de İslama, Kur’ana, Sünnete, Şeriata aykırı pek çok kötülük, büyük günah, azgınlık (fuhşiyat) vardır.

*Bunları önlemek, engellemek, frenlemek için nehy-i münker yapılmazsa toplum çürüyecek ve sonunda yıkılacaktır.

*Başta Diyanet olmak üzere bütün Müslüman sivil toplum kuruluşları, cemaatler, tarikatlar, dernekler, vakıflar, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak emr-i mâruf ve nehy-i münker yapmalıdır.

(...) *Emr-i maruf ve nehy-i münker hizmetleri yapılmazsa, Müslümanlar kendilerini büyük ve ölümcül bir tehlikeye atmış olurlar.

*İslam Ümmeti emr-i marufu ve nehy-i münkeri terk ederse dolaylı şekilde intihar etmiş olur.

(...)

*Türkiye’de şu anda çok geniş bir din hürriyeti vardır ve emr-i mâruf ve nehy-i münker yapmak yasak değildir.

*Emr-i mâruf ve nehy-i münker hizmetleri İslamcı siyasî iktidarı ürkütecek ve tedirgin edecek şekilde yapılmamalı, yıkıcı muhalefete alet edilmemelidir. (...)

Mehmed Şevket Eygi

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Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 11:10
  1. Mehmed Şevket Eygi
  2. Diyanet
  3. İslam karşıtlığı

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  • OO30 dk önce
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