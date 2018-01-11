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Böyle canilik olmaz! Bir bardak su istedi ve...

Denizli'nin Çal ilçesinde 75 yaşındaki Ümmü Coşdan, bir bardak su isteme bahanesiyle giren kimliği belirsiz kişi tarafından acımasızca dövüldü.

11 Ocak 2018 Perşembe 21:26
Böyle canilik olmaz! Bir bardak su istedi ve...

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Denizli'nin Çal ilçesinde meydana geldi. Başında bere olan bir kişi, evinde yalnız yaşayan 5 çocuk ve 17 torunu bulunan Ümmü Coşdan’ın yanına giderek, oğullarının arkadaşı olduğunu söyledikten sonra bir bardak su istedi.

YÜZÜNE BİBER GAZI SIKTI, DEFALARCA YUMRUKLADI

Yaşlı kadın su getirmek için mutfağa gittiği sırada arkasından eve girip, yüzüne biber gazı sıktı, ağzını kapatarak yere yatırdı. Bu sırada yaşlı kadının yüzüne defalarca yumruk atan kimliği belirsiz saldırgan, boynundaki bir reşat altını da kopartarak zorla aldı.

PARMAĞINI ISIRDI, BİR KEZ DAHA DÖVDÜ

Yaşlı kadından para da isteyen erkek saldırgan yanında getirdiği koli bandıyla ellerini bağladı. Ardından ağzını aynı bantla bağlamaya çalışırken, Ümmü Coşdan, gaspçının bir parmağını ısırarak yaraladı. Canını kurtarmaya çalışan yaşlı kadın tarafından parmağı ısırılan gaspçı, Coşdan’ı yeniden dövüp, evin arka penceresinden atlayarak kaçtı.

KURTULDU HEMEN KOMŞULARA HABER VERDİ

Gaspçının evden kaçması ardından ayağa kalkıp mutfağa giden Ümmü Coşdan, bulduğu bıçakla ellerindeki koli bandını kesti, ağzındaki bandı da çıkardı. Coşdan, komşularından yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine ambulans ve jandarma ekipleri gönderildi. Denizli Devlet Hastanesi’ne götürülen Coşdan’ın darp sonucu yarılan dudak ve yanaklarına 15 dikiş atıldı, yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Jandarma, gaspçının kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

ŞOKU ATLATAMADI

Şoku üzerinden uzun süre atamayan Ümmü Coşdan, kendisine saldıran kişiyi tanımadığını ve bir parmağını ısırarak kurtulduğunu söyledi. Coşdan, şöyle dedi:

"Evime gelip, oğullarımı tanıdığını söyledi, bir bardak su istedi. Eve girdiğim sırada arkamdan gelip, yüzüme biber gazı sıktı. Ne olduğunu anlayamadan beni yere yatırıp, öldüreceğini söyleyerek para istedi. Boynumdaki altını koparıp aldı. Ardından ellerimi bantla bağladı. Ağzımı bantla bağlarken, bir parmağını bütün gücümle ısırdım. Beni yine dövdü, sürekli yüzüme vurdu. Beni bu hale soktu. Parmağını ısırınca kaçtı, ben de elime aldığım bıçakla bantları kesip yardım istedim. Ölümden döndüm."

"BÖYLE CANİLİK OLMAZ"

Ümmü Coşdan’ın oğlu Himmet Coşdan, gaspçının bir an önce yakalanmasını isteyerek, "Böyle bir cani olamaz, yaşlı bir kadını ne hale sokmuş. Madem altını alacaksın neden öldüresiye dövüyorsun? Çocuklarının isimlerini sayıp, arkadaşımız olduğunu söyleyerek gelmiş, benim böyle bir arkadaşım olamaz. Devletimize güveniyorum, bir an önce yakalanıp, cezası verilecektir" diye konuştu.

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 21:26
  1. Denizli
  2. Çal
  3. Denizli'nin Çal ilçesi
  4. Ümmü Coşdan
  • EdaEda22 dk önce
    Nasıl insanlar var?! Teyzem sana kurban olurum.. Akit eski format daha iyiydi böyle karışık olmuş
  • SağduyuSağduyu1 sa önce
    Bu günahın büyüğü bu yasaları yapanlaradır.
  • Ercan ,,Ercan ,,1 sa önce
    Yakalansa ne olur , bir gece yatıp çıkar, Akit bu yeni format çok kötü , eskisine dönülse çok iyi olur...
  • arifarif1 sa önce
    bu yasalar olduğu sürece her şey olur bu ülkede, kendini koruyacaksın, etrafını aileni, silahla her şeyle, başka çaresi yok, devlet adam gibi yasa yapmadıkça böyle, bir de haber yapıp insanın sinirlerini bozmayın!!
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