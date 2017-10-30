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Böyle bulunmuştu, kötü haber geldi

açlıktan ölmek üzereyken hayvanseverler tarafından bulunup kentte özel bir kliniğe getirilen ve "Şanslı" ismi verilen köpek, yaşam mücadelesini kaybetti.

30 Ekim 2017 Pazartesi 18:11
Böyle bulunmuştu, kötü haber geldi

Hayvansever Eda Sarıer tarafından geçen hafta Şarkışla'da açlıktan ölmek üzereyken bulunan köpek, Sivas'ta özel bir veteriner kliniğine getirildi.

Burada tedaviye alınan ve "Şanslı" ismi verilen köpeğe, klinikte çalışanlar tarafından özenle bakıldı. Getirildiğinde 28 kilogram olan ve bir hafta içerisinde 42 kilograma çıkan Şanslı'nın yaşaması için tüm klinik çalışanları seferber oldu.

Günden güne iyiye giden ve adeta bebek gibi bakılan Şanslı'ya kan nakli de yapıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 18:11
  1. Hayvansever Eda Sarıer
  2. Sivas
  3. Şarkışla
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