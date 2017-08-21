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Böyle boşanma nedeni görülmedi!

Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde bir kadın, evlerinde tuvalet olmadığı için kocasına açtığı boşanma davasını, hakimin durumu bir tür işkence olarak değerlendirmesi sonucunda kazandı.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 12:32
Böyle boşanma nedeni görülmedi!

Hindistan'da bir kadın, evlerine tuvalet yaptırmayan kocasına açtığı boşanma davasını kazandı.

Rajasthan eyaletinde görülen boşanma davası, evlerinde tuvalet olmadığı için ihtiyacını karanlık çöktüğünde açık arazide gidermek zorunda kalan 20'li yaşlarındaki kadının lehine sonuçlandı.

Hakim, kadının içinde bulunduğu durumun bir tür işkence olduğuna hükmetti ve "Sigara, içki ve cep telefonlarına para buluyoruz ama ailemizin onurunu korumak için tuvalet inşa etme konusunda isteksiz davranıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hindistan'da yasalar, sadece aile içi şiddet veya kanıtlanmış zulüm gibi belli koşullar altında boşanmaya izin veriyor. 

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), geçen yıl Hindistan'da halkın neredeyse yarısının tuvalet kullanmadığını duyurmuştu. 

Yeni Delhi hükümeti, 2019 yılına kadar her eve bir tuvalet yapılmasını hedefliyor.

 

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 12:32
  1. Hindistan
  2. tuvalet
  3. boşanma davası
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