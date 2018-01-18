Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'Böyle bir şey görmedim! Hepsi namaza gitti...'

Kayserispor'un Ganalı golcüsü Asamoah Gyan, Anadolu Ajansına verdiği röportajda kariyerinde karşılaştığı ilginç bir anıyı paylaştı.

18 Ocak 2018 Perşembe 16:52
'Böyle bir şey görmedim! Hepsi namaza gitti...'

Gyan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde oynanan bir maçın devre arasında bütün takımın namaz kılmaya gittiğini, bu görüntü karşısında çok şaşırdığını ve mutlu olduğunu söyledi.

- "İkinci devre öncesi tüm futbolcular namaz kılmaya gitti"

Kariyerinde İtalya, İngiltere, Fransa, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi farklı ülkelerde top oynayan Gyan, yaşadığı en ilginç olayı ise şöyle anlattı:

"Gittiğim ülkelere çabuk adapte olan biriyim. Yaşadığım en ilginç, aslında hoş da bir olay, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ilk maçımda ilk yarıyı oynadık. İkinci devreye çıkmadan önce tüm futbolcular namaz kılmaya gitti. Bunu dünyanın başka bir yerinde görmek imkansız. İlk başta garip geldi ama sonra çok mutlu oldum. Çünkü insanlar o anda bile ibadetlerini yapabiliyordu. Hatta bir seferinde ben de onlara katıldım. Çünkü o anı yaşamak istedim. Yaşadığım bu olay beni derinden etkiledi."

- Yardımsever Gyan

Kazandığı paralarla çok önemli yatırımlar yaptığını açıklayan Ganalı yıldız, "Hava yolu şirketi ve giyim firmam bulunuyor. Futboldan sonra dayanağım olsun istedim. Baby Jet Hava Yolları şirketim şu an Gana içerisinde uçuş yapmak için hazır. Yakında ilk uçuşlarına başlayacak. Bu işler adım adım oluyor, birden çok büyümek mantıklı değil. Türkiye, uçaklarımın gitmesini istediğim destinasyonlardan biri." ifadelerini kullandı.

Futboldan kazandığı paralarla insanlara yardım ettiğini de belirten Asamoah Gyan, şunları kaydetti:

"Ülkemde suyu olmayan köylere su tankları yaptırıyorum. Kendime ait bir yardım kuruluşum var, çocuklara, özellikle kız çocuklarına okuması için burslar veriyorum. İnsanlara yardım etmeyi seviyorum. Çocukluğumda anne ve babam çok zor şartlarda çalışıyorlardı ama maddi durumumuz iyiydi. Çocukken bile etrafımdaki insanların yaşadığı zorlukları görüyordum. Kendi kendime 'Bir gün ileride iyi durumda olursam bu insanlara yardımcı olacağım.' diyordum. Bugün o günlerde verdiğim sözü tutuyorum."

- "Üç numara bana ait bir felsefe ile alakalı"

Ganalı yıldız, bir forvet oyuncusu olmasına rağmen 3 numarayı giymesiyle ilgili olarak ise şunları ifade etti:

"Üç numara bana ait bir felsefe ile alakalı, çok özel bir yeri var. Üç numara benim büyük kardeşim Baffour Gyan tarafından verildi, o futbolu bıraktığında milli takıma geçtiğimde 3 numarayı giydim. İkinci sebep, ben Hristiyanım. Hristiyanlıkta baba, oğul ve kutsal ruh üçlemesi bulunuyor, 3 bunu da temsil ediyor, ona da çok inanıyorum. Ayrıca ağır bir şey kaldırdığınızda bile hep içinizden 3'e kadar sayarsınız ve o 3'ün size güç verdiğine inanırsınız. Ben de 3'ün bana güç verdiğine inanıyorum. Sunderland'e gidince 3 doluydu, bu nedenle 33 formalı numarayı giydim. O sezon yalnızca 5 maç oynayabildim."

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 16:52
  1. Gyan
  2. Birleşik Arap Emirlikleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail basınından şok iddia! 'Doğu Kudüs'e...'
    1. İsrail basınından şok iddia! 'Doğu..
    2. Meclis'te tarihi buluşma! İlk açıklama..
    3. Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi!
    4. Kritik Moskova ziyaretinde ilk fotoğraf
    5. Afrin operasyonu öncesi Rusya arasında..
    6. Filistinli bloggerden takdir toplayan..
    7. Pistten çıkan uçağın maliyeti belli oldu
    8. 'Böyle bir şey görmedim! Hepsi namaza..
    9. Grip sezonu değişti
    10. Kirli 'Afrin' oyunu böyle deşifre..
    11. Şehit aileleri ve gazilere törenle..
    12. AK Parti - MHP ittifakında hedef..
    13. Avrupa'da büyük şok! Cezaevinde isyan..
    14. Galatasaray aradığı sol beki buldu
    15. Prof. Dr. Nevzat Tarhan evliliği..
    16. İlk Amerika'da görülmüştü! Kayseri'de..
    17. Polisi karşısında görünce şoka girdi
    18. Erdoğan'dan çarpıcı İsrail açıklaması:..
    19. İbrahim Kalın'dan flaş Afrin açıklaması
    20. Afrin'deki teröristleri 'Türkler..
    HSK'dan flaş açıklama! Tahliyeyi isteyen...
    HSK'dan flaş açıklama! Tahliyeyi isteyen...
    Düşen uçakla ilgili korkunç şüphe
    Düşen uçakla ilgili korkunç şüphe
    Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…
    Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…
    PKK'nın kabusu geldi! Görüntülemek için yarıştılar
    PKK'nın kabusu geldi! Görüntülemek için yarıştılar
    Salih Müslim'in 'Erdoğan' korkusu: Her an...
    Salih Müslim'in 'Erdoğan' korkusu: Her an...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 18.01.2018
    Başörtülü avukat salondan kovuldu!
    Başörtülü avukat salondan kovuldu!
    Perinçek'ten Afrin yorumu: Kürdistan'ı...
    Perinçek'ten Afrin yorumu: Kürdistan'ı...