'Böyle bir şey görmedim! Hepsi namaza gitti...'

Gyan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde oynanan bir maçın devre arasında bütün takımın namaz kılmaya gittiğini, bu görüntü karşısında çok şaşırdığını ve mutlu olduğunu söyledi.

- "İkinci devre öncesi tüm futbolcular namaz kılmaya gitti"

Kariyerinde İtalya, İngiltere, Fransa, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi farklı ülkelerde top oynayan Gyan, yaşadığı en ilginç olayı ise şöyle anlattı:

"Gittiğim ülkelere çabuk adapte olan biriyim. Yaşadığım en ilginç, aslında hoş da bir olay, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ilk maçımda ilk yarıyı oynadık. İkinci devreye çıkmadan önce tüm futbolcular namaz kılmaya gitti. Bunu dünyanın başka bir yerinde görmek imkansız. İlk başta garip geldi ama sonra çok mutlu oldum. Çünkü insanlar o anda bile ibadetlerini yapabiliyordu. Hatta bir seferinde ben de onlara katıldım. Çünkü o anı yaşamak istedim. Yaşadığım bu olay beni derinden etkiledi."

- Yardımsever Gyan

Kazandığı paralarla çok önemli yatırımlar yaptığını açıklayan Ganalı yıldız, "Hava yolu şirketi ve giyim firmam bulunuyor. Futboldan sonra dayanağım olsun istedim. Baby Jet Hava Yolları şirketim şu an Gana içerisinde uçuş yapmak için hazır. Yakında ilk uçuşlarına başlayacak. Bu işler adım adım oluyor, birden çok büyümek mantıklı değil. Türkiye, uçaklarımın gitmesini istediğim destinasyonlardan biri." ifadelerini kullandı.

Futboldan kazandığı paralarla insanlara yardım ettiğini de belirten Asamoah Gyan, şunları kaydetti:

"Ülkemde suyu olmayan köylere su tankları yaptırıyorum. Kendime ait bir yardım kuruluşum var, çocuklara, özellikle kız çocuklarına okuması için burslar veriyorum. İnsanlara yardım etmeyi seviyorum. Çocukluğumda anne ve babam çok zor şartlarda çalışıyorlardı ama maddi durumumuz iyiydi. Çocukken bile etrafımdaki insanların yaşadığı zorlukları görüyordum. Kendi kendime 'Bir gün ileride iyi durumda olursam bu insanlara yardımcı olacağım.' diyordum. Bugün o günlerde verdiğim sözü tutuyorum."

- "Üç numara bana ait bir felsefe ile alakalı"

Ganalı yıldız, bir forvet oyuncusu olmasına rağmen 3 numarayı giymesiyle ilgili olarak ise şunları ifade etti:

"Üç numara bana ait bir felsefe ile alakalı, çok özel bir yeri var. Üç numara benim büyük kardeşim Baffour Gyan tarafından verildi, o futbolu bıraktığında milli takıma geçtiğimde 3 numarayı giydim. İkinci sebep, ben Hristiyanım. Hristiyanlıkta baba, oğul ve kutsal ruh üçlemesi bulunuyor, 3 bunu da temsil ediyor, ona da çok inanıyorum. Ayrıca ağır bir şey kaldırdığınızda bile hep içinizden 3'e kadar sayarsınız ve o 3'ün size güç verdiğine inanırsınız. Ben de 3'ün bana güç verdiğine inanıyorum. Sunderland'e gidince 3 doluydu, bu nedenle 33 formalı numarayı giydim. O sezon yalnızca 5 maç oynayabildim."