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Böyle baba olmaz olsun!

Cezayir'de bir adam, sosyal medyada daha fazla beğeni toplamak için iki yaşındaki oğlunu aşağı düşme tehlikesine rağmen 15. kattan sarkıtarak fotoğrafını çekti. Baba iki yıl hapse mahkum edildi.

20 Haziran 2017 Salı 15:16
Böyle baba olmaz olsun!

Yerel basındaki haberlere göre, başkentteki 15 katlı binadan iki yaşındaki çocuğunu sarkıtarak, fotoğrafını "bin beğeni ya da düşürürüm" ifadeleriyle paylaşan adamın davranışı, Cezayir kamuoyunda yoğun tartışmaya yol açtı.

Tepkiler sonucunda yetkililer harekete geçti ve şahıs hakkında dava açıldı. Yargılama sonucunda, "sosyal medya fenomeni" olmak için iki yaşındaki oğlunun hayatını tehlikeye atan babanın iki yıl hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 15:16
  1. Cezayir
  • abdoabdo11 sa önce
    fenomen olmak için sapıtmış çok insanlar var. allah ıslah etsin
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