Böyle aşk görülmedi! Belediyenin karşı çıkmasına rağmen...

Almanya'nın Baden Württemberg Eyaletine bağlı Freudenstadt kentinde yaşayan Mustafa Kusutoğlu, takımına olan sevgisinden dolayı evinin rengini bordo mavi yaptı.

28 yıldır Almanya'da yaşayan Karadenizli iş adamı 20 yıl önce satın aldığı evini belediyenin karşı çıkmasına rağmen bordo maviye boyatıp ön cephesine de Trabzonspor amblemi yaptırdı.

''Bize her yer Trabzon'' diyen Mustafa Kusutoğlu,"Satın aldığım binada ısı yalıtımı ile dış cephesini güzelleştirmek istedim. Belediye sokaktaki binalara yakın bir renk kullanmamı istedi. Normal renklerle boyamam için 15 bin avro yardım teklif ettiler ama ben kabul etmedim.'' değerlendirmesinde bulundu.

Kusutoğlu Trabzonspor'a olan sevgisinden dolayı çocuklarının ismini dahi Tuba ve Samet koyduğuna dikkati çekerek, ''Kararlıydım ve yan cepheden başlayarak bordo mavi boyamaya başlayınca inşaatı durdurdular. Ben de inat edip ön cepheye 6 yıl hiç bir şey yapmadım. Kararlıydım, bu binaya TS yazılacak. Şehir merkezinde dış cephenin kötü görünümüne dayanamayan belediye pes etti. Şehrin adını dünyaya duyurdum. Bunu belediye çalışanları da biliyor.'' diye konuştu.

Kusutoglu, Almanya çapında Trabzonsporlulardan yoğun ilgi gördüğüne işaret ederek, ''Uzak kentlerden hatta yakın ülkelerden resim çektirmek için gelen çok sayıda Karadenizli var. Alt katı misafirler için düzenledim. Almanya'ya gelen tüm Karadenizli sanatçıları burada yatılı misafir ettim ve etmeye devam ediyorum." ifadelerini kullandı.