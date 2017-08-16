Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Boyko Şenol Güneş'e sitem!

Beşiktaş'ta istediği formayı bulamayan Denys Boyko, kendisine önyargı olduğunu söyledi.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 10:02
Boyko Şenol Güneş'e sitem!

Geçen sezonu Malaga'da kiralık olarak geçirdikten sonra yeniden Beşiktaş'a dönen Ukraynalı kaleci Denys Boyko, çok mutsuz. Antalyaspor maçından sonra konuşan 29 yaşındaki file bekçisi, çok iyi çalıştığını ancak forma alamadığını söyledi.

Kendisine karşı ciddi bir önyargının olduğunu belirten Boyko, "İdmanlarım çok iyi. Kimseyle bir sorunum yok. Ancak Şenol Güneş'i aşamıyorum, önyargılarını kıramıyorum. Burada iki yabancı kaleciye kısıtlama var. İyi bir teklif gelirse onu değerlendireceğim. Benim için zaman daralıyor. Durumumdan hoşnut değilim, çünkü oynamak istiyorum. Yeteneklerimi ve kalitemi göstermek istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: Sabah 

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 10:02
  1. boyko
  2. Beşiktaş
  3. Şenol Güneş
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa güne nasıl başladı?
    1. Borsa güne nasıl başladı?
    2. İstanbul Zeytinburnu tramvay hattı..
    3. Başakşehir Sevilla maçı hangi kanalda?
    4. Türkiye 20 bin kişilik yeni ordu kuruyor
    5. Bursa'da bakkalı öldüren çobandan..
    6. Fenerbahçe'den yılın transfer bombası..
    7. Telefondan bu uygulamaya girenler..
    8. Yılın annesi iken şehit annesi oldu
    9. Genelkurmay paylaştı! Kuzey Irak'tan..
    10. Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 7..
    11. Tödürge gölünde 4 bin yıl önce..
    12. Beşiktaş'ın yıldızına Kayserispor..
    13. Aykut Kocaman, Gomis'i van Persie..
    14. İstanbul'da jandarmadan sosyal medya..
    15. Darbeci FETÖ’den tutuklu sanığın..
    16. Boyko Şenol Güneş'e sitem!
    17. AYM’den taksimetre cezasına iptal kararı
    18. Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık planı
    19. Boyko'dan Güneş'e şok sözler!..
    20. Brexit: İngiltere hükümeti, İrlanda..
    Dünyada bir ilk: Roketsan'dan çılgın proje!
    Dünyada bir ilk: Roketsan'dan çılgın proje!
    Savaş başlattı şimdi kaçmak istiyor!
    Savaş başlattı şimdi kaçmak istiyor!
    Ajanslar ‘Son dakika’ olarak duyurdu… Hava bombardımanı başlattılar!
    Ajanslar ‘Son dakika’ olarak duyurdu… Hava bombardımanı başlattılar!
    'Madem katil oldum bari bunu da vurayım' dedi ve...
    'Madem katil oldum bari bunu da vurayım' dedi ve...