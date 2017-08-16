Boyko Şenol Güneş'e sitem!

Geçen sezonu Malaga'da kiralık olarak geçirdikten sonra yeniden Beşiktaş'a dönen Ukraynalı kaleci Denys Boyko, çok mutsuz. Antalyaspor maçından sonra konuşan 29 yaşındaki file bekçisi, çok iyi çalıştığını ancak forma alamadığını söyledi.



Kendisine karşı ciddi bir önyargının olduğunu belirten Boyko, "İdmanlarım çok iyi. Kimseyle bir sorunum yok. Ancak Şenol Güneş'i aşamıyorum, önyargılarını kıramıyorum. Burada iki yabancı kaleciye kısıtlama var. İyi bir teklif gelirse onu değerlendireceğim. Benim için zaman daralıyor. Durumumdan hoşnut değilim, çünkü oynamak istiyorum. Yeteneklerimi ve kalitemi göstermek istiyorum" diye konuştu.



Kaynak: Sabah