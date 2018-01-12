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Boyko Beşiktaş'tan ayrıldı

Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Ukraynalı kaleci Denys Boyko, yurt dışına gitti.

12 Ocak 2018 Cuma 15:00
Boyko Beşiktaş'tan ayrıldı

Antalya kampına götürülmemesinin ardından başka bir takıma transferi konuşulan Boyko, Atatürk Havalimanı'nda yurt dışına çıkarken görüntülendi. DHA'nın 'Takımdan ayrılacak mısın?' sorusuna, "Bilmiyorum" yanıtını veren Ukraynalı file bekçisi, tatile gittiğini söyledi.

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2016 kış transfer döneminde yılında Dnipro'dan 3.3 milyon Euro'ya Beşiktaş'a transfer olan Boyko, Malaga'ya kiralanmış, geçen sezon başında ise Siyah-Beyazlı kulübe geri dönmüştü. Beşiktaş'ta sadece 5 maçta forma giyen Boyko, 7 gol yedi.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 15:00
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