‘Boyada sanat’ dedi, 60 ülkeye ihraç etti

‘Ürettiğimiz ürünleri dış ülkelerde fabrika yatırımı yaparak dünya pazarına sunmaya devam edeceğiz’ diyen Çolakoğlu Group Yönetim Kurulu Başkanı Akif Çolak, ’’Silkcoat Boya; çevreye saygılı, yasalara, ticari ve ahlaki değerlere uygun olarak faaliyetlerini sürdürüyor. 8 olan fabrika sayısını 20’ye çıkarmayı hedefliyoruz’’ dedi.

FUARLARA KATILIYOR

Geçtiğimiz günlerde Katar’da düzenlenen EXPO Turkey By Qatar 2018 fuarındaki standında Gazetemizin ekonomi Müdürü Mehmet Canıtatlı’nın sorularını cevaplandıran Çolak, dekoratif boyada en geniş yelpazeye sahip şirketlerden birisi olduklarını belirterek, üretim kapasitelerinin artışına paralel olarak satış odaklı pazarlarını da genişlettiklerini kaydetti.

HEDEF: 20 ÜLKEDE ÜRETİM

Yurtdışında 7 noktada boya üretimi yaptıklarını anlatan Çolak, ’’ Gana, Moritanya, Tanzanya, Etiyopya, Özbekistan, Tacikistan ve kısmen de Malezya’da üretim merkezlerimiz var. 60 ülkeye de ihracat yapıyoruz. Son iki yıldır yeni pazarlar için fuarlara yüklendik’’ dedi.

8 olan fabrika sayısının 20’ye çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden Akif Çolak, 50 milyon dolarlık boya satışımız var. Bizde önemli olan kârlılık ve verimliliktir. Bu nedenle ağırlığımızı dış pazara veriyoruz. Üretim için gittiğimiz ülkelerde İşgücüne de katkımız oluyor. Üretim ve pazarlamanın başında Türkler var. Ama her ülkede çalışanlar o ülkenin vatandaşıdır. Hepsinin de emeğinin karşılığını veriyoruz’’ ifadelerini kullandı.

KATAR ÖNEMLİ PAZAR

Katar’da 5 -6 yıllık mazilerinin olduğunu söyleyen Çolak, ’’ Katarlı işadamları Türk şirketlerine ve mallarına oldukça olumlu bakıyorlar. Bunu fırsata dönüştürmek mümkün. Navlun da düşük . Bu da işbirliğimizin kuvvetlenmesine vesile olabilir. 5 milyar dolarlık bir ticaret hacminden söz ediliyor. Bu hedef büyük bir hacim. 2022 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Katar, ülkede devam eden büyük stat ve altyapı projelerine haftada yarım milyar dolar harcadığını açıkladı. Bu da gösteriyor ki, 2022 öncesi harcama kalemleri artacaktır. Hedefleri yüksek tutulmasını doğal karşılıyorum. Bunun için de her sektör yer almalıdır.’’ diye konuştu.

STK’LAR YOL GÖSTERİYOR

Fuarlara Sivil Toplum Kuruluşları ile katılmanın güç birliğinin önemli bir işareti olduğuna dikkat çeken Çolak, ‘’MÜSİAD bu konuda önemli bir misyon üstlendi. Ancak özgüveni olmayan şirketlere STK’lar bir noktaya kadar destek verebilir. O noktadan sonra kalite ve güven öne çıkıyor. Şirket olarak kalitemize güveniyoruz. Ürettiğimiz yeni ürünleri de fuarlarda tanıtıyoruz’’ dedi.