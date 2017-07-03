Botoks etkisi yapan maske tarifi

İşte doğal yollarla gergin, bebek teni gibi yumuşacık sağlıklı bir cilt için tamamen masrafsız hemen hemen hepimizin evinde bulunan malzemelerle en doğal maske.



MALZEMELER



1 yumurta sarısı

1 çay kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı süt

1 tatlı kaşığıbal ve bir tutam tuz



YAPILIŞI



Bütün malzemeleri karıştırın. 3 kat olarak uygulanacak olan maske için temizlediğiniz yüzünüze bir kat sürün. 10 dakika bekleyin ve ikinci katı sürün. Bir 10 dakika daha bekledikten sonra üçüncü katı sürün ve 10 dakika bekleyin. Yüzünüzü ılık su ve sabun ile temizleyin. Temizledikten sonra cildinize uygun nemlendirici ile yüzünüzü nemlendirin.

Bu maskeyi 15 günde bir yapmanız yeterli olacaktır. Maskeden hemen sonra değişikliği farkedeceksiniz.