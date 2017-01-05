BOTAŞ personel alımı yapacak!

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma Genel Müdürlüğü lise mezunu şartıyla 94 personel alım ilanı yayımladı.Başvuru koşulları ve ilanın detayları da açıklandı.

En az lise mezunu

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Genel Müdürlüğü personel alımı ilanında başvuracak adaylar için ilk belirlenen kural en az lise mezunu, ön lisans ve lisans mezunlarının başvuru gerekliliği.

Alım yapılacak alanlar

Yapılan açıklamaya göre BOTAŞ 1 enspektör, 4 itfaiye görevlisi, 22 mühendis, 18 operatör, 13 uzman yardımcısı ve 36 tekniker alımı yapacak.

Başvurular ne zaman?

BOTAŞ başvuruları 9 Ocak'ta başlayacak.İnternet üzerinden başvurmak isteyenlerin Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfasını ziyaret etmekeleri gerekli.

Başvuru şartları neler?

- BOTAŞ şartları

- Alanında 2 yıl iş tecrübesi olduğunu belgelemek (Sgk hizmet dökümü ve çalışılan iş yerinden alınan belge)

- Son 5 yıl içerisinde İngilizce KPDS/YDS'den en az 70 puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosuna göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)

- Sağlık raporu

- Kamu yönetimi görevlisi için belirlenen şartlar

- Son 5 yıl içerisinde İngilizce KPDS/YDS'den en az 70 puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosuna göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)

- Sağlık raporu

- Metal teknolojisi görevlisi için gerekli koşullar

- NDT sertifikasına sahip olmak

- Kaynak alanında 2 yıl iş tecrübesi olduğunu belirlemek (SGK hizmet dökümü ve çalışılan iş yerinden alınan belge

- Sağlık raporu