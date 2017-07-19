Bosna'dan Mescid-i Aksa duyurusu

Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic, yazılı açıklamasında, başta Mescid-i Aksa olmak üzere son dönemde Filistin'de yaşanan şiddet olaylarından üzüntü duyduğunu belirterek kutsal topraklarda şiddetin her türlüsünü en sert şekilde kınadıklarını vurguladı.

Mescid-i Aksa hatibi Şeyh İkrime Sabri'nin yaralanması, Kudüs Müftüsü Muhammed Hüseyin'in gözaltına alınması ve caminin kapatılması gibi gelişmelere sessiz kalınamayacağına işaret eden Kavazovic açıklamasında, "Caminin kutsallığına saygı gösterilmelidir. Onun (caminin) statüsü tartışılmazdır." ifadelerine yer verdi.

Kavazovic, Filistin işgaline devam edilmesi ve Mescid-i Aksa'yı yeniden ele geçirme girişiminin, Müslümanların hiçbir zaman affedemeyeceği eylemler olduğuna dikkati çekerek "İsrail yönetiminin bu eylemlerini destekleyen herkes bilmelidir ki bunlar, yeni nesil genç Müslümanların radikalleşmesine neden olmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin'in işgaline devam edilmesinin küresel bir kötülük olan antisemitizmi de güçlendirdiğini vurgulayan Kavazovic, "Bosna ve İspanya-Endülüs tecrübeleri, Müslümanlar ile Yahudiler arasında tarihi bir çatışma olmadığının en iyi kanıtıdır. Aksine Müslümanlar ve Yahudiler tarihlerinin en büyük bölümünü paylaşmışlardır." ifadesini kullandı.

Kavazovic, halklar arasında anlaşmazlık yaratanın sorumsuz politikalar olduğuna işaret ederek açıklamasını şöyle tamamladı:

"Filistin'de barış ve Filistin meselesinin adil bir şekilde çözümü, sadece Ortadoğu'nun istikrarı için değil, aynı zamanda dünya genelinde dinler arası iyi ilişkiler için de kilit öneme sahiptir. Bu barışın sağlanmasına katkı sağlayacak herkesi, özellikle de Filistin ve İsrail halklarının temsilcilerini, gelecek nesillere adil bir barış sağlamaya çağırıyorum."