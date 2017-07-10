'Bosna kasabı'na destek mitingi iptal edildi

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'ndeki (RS) Sırp milliyetçiler tarafından, Srebrenitsa Soykırımı'nın 22. yılı olan 11 Temmuz'da yapılması planlanan miting iptal edildi.

RS İçişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, ülkenin kuzeydoğusundaki Banjaluka şehrinde Srebrenitsa Soykırımı'nın 22. yılı olan 11 Temmuz'da bir grup Sırp milliyetçisi tarafından planlanan, "Bosna kasabı" olarak tanınan Ratko Mladic'e destek mitinginin iptal edildiği belirtildi.

Emniyet güçlerinin Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek anma törenlerinde görevli olması sebebiyle mitingin iptal edilmesi kararı alındığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu karar Banjaluka'da yapılması planlanan mitingde binden fazla kişinin toplanma ihtimali ve emniyet güçlerinin görevli olması sebebiyle yeterli güvenliği sağlayamayacakları düşüncesinden hareket ederek alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, mitingin ertelenmesi konusunun daha sonra gündeme getirilebileceği ifade edildi.

Bu arada, Banjaluka polisi, ülkedeki farklı kesimlerce "provokatif" bulunularak eleştirilen mitinge ilişkin başvuruyu kabul etmişti.

Şehir polisi tarafından 11 Temmuz Salı TSİ 19.00'da gerçekleştirilmesi planlanan "General Ratko Mladic'e destek - Srebrenitsa hakkındaki yalanlara son" isimli miting için gerekli ortamın oluşturulacağı belirtilmişti.

MLADIC KİMDİR?

Sırp komutan Mladic'in emrindeki birliklerin Bosna Hersek'in doğusunda, nüfusunun büyük çoğunluğunu Müslüman Boşnakların oluşturduğu Srebrenitsa'yı 11 Temmuz 1995'te işgal etmesi, buradaki Boşnak soykırımının habercisi oldu.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "güvenli bölge" ilan edilen Srebrenitsa'da, işgalinin ardından Hollandalı askerlere sığınan binlerce Boşnak, şehre giren Sırp askerlere teslim edilirken kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye gitmesine izin verildi ancak erkekler hunharca katledildi.

Öte yandan, Srebrenitsa'nın işgali sırasında "Türklerden intikam alma vakti geldi" ifadelerini kullanarak adeta olacakları haber veren Sırp komutan Mladic hakkında Lahey'deki eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (ICTY) karar vermesi bekleniyor.

Hakkındaki karar kasım ayında açıklanacak Mladic, 2011 yılında tutuklanmış ve yargılanmasına 2012 yılında başlanmıştı.