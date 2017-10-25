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Bosna Hersek'te emekliler sokağa çıktı

Başkent Saraybosna'da toplanan 10 bine yakın emekli, içinde bulundukları zorlu hayat koşullarına dikkati çekerek hükümeti protesto etti

25 Ekim 2017 Çarşamba 18:19
Bosna Hersek'te emekliler sokağa çıktı

Bosna Hersekli 10 bine yakın emekli, içinde bulundukları zorluk hayat koşullarına dikkati çekmek amacıyla başkent Saraybosna'da hükümet karşıtı protesto düzenledi.

Ülkedeki iki entiteden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nun (FBİH) hükümet binası önünde toplanan emekliler, "Adaletsizliğe Son" sloganıyla yaptıkları protestoda düşük emekli maaşları ve zorlu yaşam koşullarından şikayet etti.

Emekli Dernekleri Birliğince gerçekleştirilen protestoda, ülke genelinde binlerce emeklinin yoksulluk sınırında olduğu vurgulandı.

Düşük maaşların yanı sıra sağlık ve sosyal güvenlik haklarının kısıtlandığını savunan emekliler, üzerinde "Kimine havuzlu villalar, kimine aşevleri", "Kimine cennet, kimine cehennem", "En az yüzde 10 zam istiyoruz", "5 yılda sadece yüzde 5 zam. Ayıp!", "Emekli maaşları revize edilsin" yazan dövizler taşıdı.

Emekli Dernekleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedalija Rapa, protesto hazırlığının uzun süre önce başladığını belirterek, "Emekliler Günü'nde sokağa çıkıp iktidardakilere oyunlarına son vermeleri ve 20 yıldır peşimizi bırakmayan sorunlara bir çözüm üretmeleri gerektiğini söylemeye karar verdik." diye konuştu.

Rapa, Bosna Hersek'i kurup savunduklarını kaydederek, "Bu muameleyi hak etmiyoruz." dedi.

Protesto devam ederken, Rapa başkanlığındaki bazı birlik temsilcileri Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Fadil Novalic ve Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vesko Drljaca ile görüşmek üzere hükümet binasına girdi.

Tarafların görüşmesi sürerken, farklı şehirlerden başkente gelen emekliler de olaysız şekilde dağılmaya başladı.

Ülkenin iki entitesinden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nda 410 bin emekli bulunuyor. Bu sayının yüzde 66'sı 165 avro emekli maaşı ile geçiniyor. Entite makamları son olarak 2014 yılında emekli maaşlarına zam yapmıştı.

 

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 18:19
  1. Mehmedalija Rapa
  2. Bosna Hersek
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