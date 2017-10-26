Bosna 100 bin Türk öğrenciyi bekliyor

Bosna Hersek Amerikan Üniversitesi (AUBIH) Yönetim Kurulu Başkanı Denis Prcic, Bosna Hersek’in köklü bir eğitim geçmişine sahip ve eğitime yatırım yapan bir ülke olduğunu söyledi.

Kendi İstediği Bölümden Mezun Oluyor

AUBIH’nin öğrencilere sınav sistemine göre bölüm seçtirmediğini belirten Prcic, “Türkiye’deki üniversiteye giriş sınavından başarılı olan her öğrenci AUBIH’e başvurabiliyor. Öğrenci aldığı 1 yıllık hazırlık programının ardından, yaptığı araştırmalar neticesinde hangi bölümde okumak istediğine karar verip, seçimini yapıyor. Bu sayede kendi istediği bölümden mezun olduktan sonra istediği meslekte çalışma imkanı buluyor” ifadelerini kullandı. Prcic, üniversitenin 3. ve 4. sınıflarında zorunlu olarak yaptırılan stajların öğrencilerin kariyer odaklı bir sistemde eğitim almasını sağladığına işaret etti.

Avrupa’da Osmanlı’dan Arta Kalan Tek Popülasyonuz

Birbirine çok yakın kültürlere sahip iki ülke arasındaki işbirliklerinin artırılması gerektiğini söyleyen Prcic, “Biz Bosnalılar Avrupa’da Osmanlı’dan arta kalan tek popülasyonuz. Ortak kültürlere, dini inançlara ve geleneklere sahip halklarız. Bu sebeple birbirimizle kültürel ve ticari olarak daha fazla etkileşim içerisinde bulunmalıyız. Yurtdışı eğitim sektörü dediğimiz konu dünyada 100 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmış durumda. Türk öğrenciler de yurtdışını sıklıkla tercih ediyor. Ayrıca bu sektörün bir eğitim turizmine dönüşmesini arzu ediyoruz. Karşılıklı değişim yaptığımız öğrencilerle iki ülke arasında etkileşimi artırabiliriz. Her bir öğrenci ülkesine döndüğünde, eğitim aldığı ülkenin adeta eğitim elçisi olacak.”

Gücümüze Güç Katabiliriz

Prcic, Türkiye ile güçlü bağlara sahip olmanın Bosna Hersek için büyük mutluluk olduğunu dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Biz bu bağların ticari ve kültürel alanlara da yayılmasını istiyoruz. Eğitim de bu noktada cazip alanlardan biri. Karşılıklı et alıp satmaktansa, kültürel bağlarımızı kuvvetlendireceğimiz ve gençlerimizin dünyada sesini duyurabilmesini sağlayacak eğitime neden yönelmeyelim? Eğer iki ülke arasındaki eğitim alanında iş birliklerini artırabilirsek gücümüze güç katabiliriz. Türkiye’den 100 bin öğrenci Bosna Hersek’te eğitim almaya gelirse bu her iki ülke için de büyük kazanım sağlar.”