Bosch'tan Alman hükümetine tepki: Yatırıma devam!

Almanya ile Türkiye arasında yaşanan siyasi gerginliğe rağmen Alman Bosch Türkiye'ye 650 milyon liralık yatırım kararı aldı. Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, "Yatırımlarımıza 2017'de de devam ediyoruz. Bu yıl Türkiye'ye grup olarak 650 milyon liralık yatırım yapıyoruz. Bu yatırımın aslan payı da Bursa'ya gelecek" dedi.

Bosch Türkiye'nin cirosunu geçen yıl yüzde 14'lük artışla 12 milyar liraya çıkardığını belirten Young, "Geçen yıl Türkiye'ye 750 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Bosch'un globalinde Türkiye 4. en büyük yatırımı çekmiştir. Türkiye, Bosch için çok önemli bir ülkedir" dedi. Bosch Türkiye'nin çalışan sayısının 17 bini geçti.