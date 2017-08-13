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Borussia Dortmund, Dembele'yi kadro dışı bıraktı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Dortmund, adı İspanyol kulübü Barcelona ile anılan kanat oyuncusu Ousmane Dembele'nin, süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

13 Ağustos 2017 Pazar 12:21
Borussia Dortmund, Dembele'yi kadro dışı bıraktı

Borussia Dortmund'un internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, antrenmanlara çıkmayan Dembele, ikinci bir duyuruya kadar kadro dışı bırakıldı.

Kulübün sportif direktörü Michael Zorc, 20 yaşındaki Fransız milli futbolcunun dilerse bireysel çalışabileceğini belirtti.

Paris Saint-Germain'in 222 milyon avroya transfer ettiği Neymar'ın boşluğunu doldurmak isteyen Barcelona'nın, Dembele'yi kadrosuna katmak istediği iddia ediliyor.

Borussia Dortmund'un 15 milyon avro bonservis bedeliyle 2016 yazında renklerine bağladığı Dembele, 50 maçta 10 gol attı. 

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 12:21
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