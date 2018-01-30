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Borsa'ya Enerjisa dopingi! Yüzde 18'i halka açılıyor

Sabancı Holding, Enerjisa ile en büyük halka arzını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. 1-2 Şubat’ta talep toplaması yapılacak olan Enerjisa’nın halka arzında fiyat aralığı 6,25-7,50 lira olarak belirlendi. Enerjisa, Türkiye’nin halka arz edilen en yüksek piyasa değerli enerji şirketi unvanına kavuşacak.

30 Ocak 2018 Salı 09:02
Borsa'ya Enerjisa dopingi! Yüzde 18'i halka açılıyor

Sabancı Holding ve Alman enerji devi E.ON’un yüzde 50’şer hisse sahibi olduğu Enerjisa Enerji AŞ’nin bünyesindeki dağıtım ve satış birimlerinin yüzde 20’si, bir lotu (1 lira nominal) 6,25 - 7,50 liradan halka arz edilecek. Halka arz edilecek büyüklük şirketin yüzde 18’i olarak planlanırken, ek satış opsiyonuyla yüzde 20’ye çıkılabilecek.

Talepler 1-2 Şubat’ta toplanacak. Enerjisa, 8 Şubat’ta borsada işlem görmeye başlayacak.

Bu halka arz ile Enerjisa, Türkiye’nin halka arz edilen en yüksek piyasa değerli enerji şirketi ünvanına kavuşacak.

SABANCI’NIN EN BÜYÜK HALKA ARZI

Enerjisa Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Göçmen, Enerjisa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Keith Plowman, Enerjisa CEO’su Kıvanç Zaimler ve Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş’un katılımı ile halka arz hakkında bilgi verdi. Göçmen, “Biz yeni neslin Sabancı’sı olarak ülkemize ve piyasalara güveniyoruz, çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yabancı ortağımız E.ON ile sektörümüze güveniyor, Enerjisa’nın da geleceğine inanıyoruz” dedi.

POTANSİYELİ OLAN BİR SEKTÖR

Göçmen, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Enerjisa ile Sabancı Holding’in en büyük halka arzını yapmanın gururunu yaşıyoruz. Sektöründe her zaman lider olan, en cesur ve öncü adımları hayata geçiren Enerjisa’nın, bu halka arz ile gerçek değerinin ortaya çıktığına inanıyoruz. Türkiye genç nüfus yapısı, yüksek kentleşme dinamizmi ve elektrifikasyona bağlı olarak elektrik sektöründe yüksek potansiyele sahip. Bu anlamda enerji sektörü potansiyeli olan ve yatırımları çekmesi gereken bir sektördür.”

PLOWMAN: TÜRKİYE’YE VE ENERJİSA’YA GÜVENİYORUZ

Enerjisa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Keith Plowman da Enerjisa’nın halka arzını Türkiye’deki elektrik sektörünün daha geniş finansal kaynaklara erişimi adına atılan sağlam ve önemli bir adım olarak değerlendirdi. Sabancı ile ortaklıklarının beşinci yılında olduklarını hatırlatan Plowman, E.ON olarak Türkiye’ye ve elektrik sektörü potansiyeline inandıklarını söyledi. “Tüm gücümüzle Türkiye’ye daha iyi bir enerji geleceği yaratmak için çalışıyoruz” diyen Enerjisa CEO’su Kıvanç Zaimler ise “Hisselerimizin önemli bir bölümü yabancı kurumsal yatırımcıya satılacak. Böylelikle sermaye piyasamızın daha da derinleşmesine katkı sağlamış olacağız. Yabancı yatırımcının sektöre kazandırılmasına vesile olacağız” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 09:02
  1. borsa
  2. Enerjisa
  3. Keith Plowman
  4. Kıvanç Zaimler
  5. Mehmet Göçmen
  6. Mert Erdoğmuş
  7. Ak Yatırım
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