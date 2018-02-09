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Borsaya enerjik girdi

Dün sabah Borsa İstanbul’da gong, Enerjisa için çaldı.

09 Şubat 2018 Cuma 09:00
Borsaya enerjik girdi

6,25 liradan halka arzı gerçekleştirilen Enerjisa hisseleri ilk işlemlerde yüzde 10’u aşan oranda prim yaptı.

Halka arzı 6.25 liradan yapılan Enerjisa’nın hisseleri ilk işlemlerde yüzde 15 primle 7,20’ye kadar çıktı. Bu seviyeden bir miktar satış gören Enerjisa, sürekli müzayede işlemlerine verilen araya yüzde 10 primle 6,85 seviyesinden girdi. Enerjisa’nın hissedarları E.ON ve Sabancı Holding’in yüzde 20 hissesinin halka arzında, şirketin toplam piyasa değeri 7 milyar 380 milyon TL oldu.

Bu piyasa değeri ile Enerjisa Enerji, TL bazında Türkiye’de gerçekleştirilen en büyük özel sektör halka arzı olarak, tarihi bir rekora imza attı. Enerjisa Enerji’nin halka arzı nedeniyle düzenlenen gong töreninde konuşan Enerji Bakanı Berat Albayrak, tüm enerji şirketlerini halka arza beklediklerini söyledi. Albayrak, global yatırım şirketlerinin Türkiye’deki halka arzlara ilgisine dikkati çekerek, Türkiye’nin güvenli liman olduğunu vurguladı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 09:00
  1. Borsa İstanbul
  2. Enerjisa
  3. Enerji Bakanı Berat Albayrak

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