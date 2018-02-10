Borsalardaki düşüş korkutmasın

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Reformlarda ne kadar hızlı ve radikal davranırsak, kişi başına milli geliri ve refahı o kadar hızlı artırıyoruz” dedi.

Şimşek, Başbakanlık Merkez Bina’da Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 2017-2018 Eylem Planı’nın tanıtımı nedeniyle Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Burada yaptığı konuşmada paketin heyecan verici olduğunu belirten Şimşek, “Reformlarda ne kadar hızlı ve radikal davranırsak, kişi başına milli geliri ve refahı o kadar hızlı artırıyoruz. 1980’li yılların başında da böyleydi, 2000’li yılların başında da. İnşallah bu (eylem planı), yeniden büyük bir reform hamlesinin ilk önemli adımı” diye konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da kamu ve özel sektörün birlikte Türkiye’yi daha iyi noktalara taşıyacağını belirtti. Türkiye’de 15 yıldır çözülemeyen birçok sorunun artık çözülebildiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, “YOİKK kurulduğundan beri tartıştığımız konuların bugün çözümlenmiş olduğunu gördük” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi de Ağustos 2016’da yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik çok önemli adımların yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde Türkiye’nin ilk 20 ülke arasına girebilmesi için sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düştüğünü söyledi.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı Ahmet Erdem, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Başkanı Abdurrahman Kaan, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak da konuşmalarında eylem planından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.