Borsa'dan yeni rekor! Tüm zamanların en yükseği

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 9 gün aradan sonra tekrar 100.000 puanın üzerini test ediyor.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,67 artarak 100.088,83 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Endeks 13 Haziran'da 100.000,79 puan ile rekor kırsa da bu seviyelerde tutunamamış ve üç işlem günündeki kayıplarıyla 98.000 puan seviyelerine gerilemişti.