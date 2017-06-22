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Borsa'dan yeni rekor! Tüm zamanların en yükseği

BIST 100 endeksi 9 gün önceki 100.001 rekorundan sonra bir kez daha rekor tazeledi.

22 Haziran 2017 Perşembe 18:59
Borsa'dan yeni rekor! Tüm zamanların en yükseği

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 9 gün aradan sonra tekrar 100.000 puanın üzerini test ediyor.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,67 artarak 100.088,83 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Endeks 13 Haziran'da 100.000,79 puan ile rekor kırsa da bu seviyelerde tutunamamış ve üç işlem günündeki kayıplarıyla 98.000 puan seviyelerine gerilemişti.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 18:59
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