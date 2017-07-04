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Borsa'dan tüm zamanların en yüksek kapanışı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,68 yükselerek 101.207,79 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

04 Temmuz 2017 Salı 18:35
Borsa'dan tüm zamanların en yüksek kapanışı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 685,49 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,37, holding endeksi yüzde 0,89 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,80 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,37 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Asya piyasalarındaki satış ağırlıklı seyrin etkisiyle güne sakin başlayan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi en düşük 100.449,23 puanı görmesinin ardından banka pay piyasaları öncülüğünde yükselişe geçti. Gün içinde 101.245,83 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, kapanış rekorunu da 101.207,79 puana taşıdı.

Analistler, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının yatırımcıların odak noktasında olacağını belirtiyor. Avrupa tarafında hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD'de dayanıklı mal ve fabrika siparişleri verilerinin de izleneceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 102.200 seviyesinin direnç, 99.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

 

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 18:35
  1. İstanbul
  2. Avrupa
  3. Merkez Bankası
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