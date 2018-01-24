Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Borsadan rekor geldi, dolar çakıldı

Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik tedirginliğin kalkması ile birlikte piyasalar coşmaya başladı. Borsada dün kırılan rekorun ardından öğlen saatlerinde yeni bir rekor haberi daha geldi. Dolarda ise büyük düşüş var

24 Ocak 2018 Çarşamba 15:19
Borsadan rekor geldi, dolar çakıldı
BIST 100 Endeksi dünkü 118.955 puanlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin ardından bugün öğle saatlerine doğru 119 bin seviyesini de aştı. Borsadaki rekorun yanı sıra dolarda da büyük düşüş yaşanıyor. Dolar/TL kuru da 3,7492 seviyesine geriledi.

Yeni yıla 115.333 seviyesinden başlayan ve genele yayılan alışlarla yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi dün 118.955 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Endeks bugün öğle saatlerine doğru 119 bin seviyesini de aştı.

HAREKAT TEDİRGİNLİĞİ KALKTI, İLGİ ARTTI

Analistler, dünya borsalarındaki pozitif hava ve Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin tedirginliklerin azalmasının Türk Lirası varlıklara olan ilgiyi artırdığını belirtiyor.

119 BİN SEVİYESİNİ AŞTI

BIST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 119.195 seviyesini gördükten sonra saat 12.28'de 119,053 seviyesinde yer aldı.

DOLAR ÇAKILDI

Borsa İstanbul'un 119.000 sınırını geçtiği dakikalarda dolar/TL kuru da 3,7492 seviyesine geriledi. Dolar yeni güne 3.77 seviyesinde başlamıştı.

BORSAYA TRABZON LİMANI DOPİNGİ

2018 yılının ilk halka arzı olarak bilinen Trabzon Limanı bugün Borsa İstanbul'da 15.50 TL baz fiyatla işlem görmeye başladı. Trabzon Limanı'na yönelik hisseler endeksin açılışı ile birlikte sert yükseliş kaydederken, saat 10:09'da yüzde 20 primle 18.6 liradan işlem gördü.

 

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 15:19
  1. borsa
  2. TRABZON LİMANI
  3. DOLAR ÇAKILDI
  4. BIST 100 Endeksi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteorolojiden fırtına uyarısı
    1. Meteorolojiden fırtına uyarısı
    2. Messi'den Arda Turan'a veda mesajı
    3. Akademisyenler için 'mecburi hizmet'..
    4. İşte Erdoğan'ın okuduğu şiirin tamamı
    5. Avrupa ülkesi, Zeytin Dalı'nı protesto..
    6. 'Remezen' sonunda yakalandı! Tam 12..
    7. ABD ve Rusya arasında kritik Afrin..
    8. Şehitin vasiyeti gerçekleşti
    9. Tekirdağ'da yangında mahsur kalanları..
    10. Abdurrahim Albayrak'tan transfer..
    11. Komşudan skandal çağrı: AB Afrin'e..
    12. Ticari araçlar için ÖTV müjdesi
    13. 'Her tweet, teröre karşı bir kurşundur'
    14. ABD Savunma Bakanı Mattis'e "yılanlı"..
    15. Robinho ilk antrenmanına çıktı
    16. Karabükspor, Özdemir'i kadrosuna kattı
    17. Uludağ'da kar fırtınası ve yoğun sis..
    18. Orgeneral Akar'dan sürpriz ziyaret!
    19. Esed yüzlerce sivili katletti
    20. Bulgaristan'dan Afrin çıkışı! Avrupa..
    Kahraman pilot dünyanın gündemine oturdu
    Kahraman pilot dünyanın gündemine oturdu
    Şehitlere sessiz kalan oyuncu, ABD için üzüldü!
    Şehitlere sessiz kalan oyuncu, ABD için üzüldü!
    Flaş Afrin açıklaması! Türk ve ABD ordusu karşı karşıya...
    Flaş Afrin açıklaması! Türk ve ABD ordusu karşı karşıya...
    TSK'dan balistik füze denemesi! Bölge uçuşa kapatıldı
    TSK'dan balistik füze denemesi! Bölge uçuşa kapatıldı
    ABD'yi dumura uğrattı! Saniyeler içinde...
    ABD'yi dumura uğrattı! Saniyeler içinde...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.01.2018
    Polisleri tehdit etmişti, sarhoş kadın doktora şok!
    Polisleri tehdit etmişti, sarhoş kadın doktora şok!
    Show TV’de PKK propagandası!
    Show TV’de PKK propagandası!