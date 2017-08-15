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Borsa'dan bir tarihi rekor daha

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,44 artışla tüm zamanların en yüksek açılışı olan 110.014,51 puandan başladı.

15 Ağustos 2017 Salı 10:37
Borsa'dan bir tarihi rekor daha

Açılışta BIST 100 endeksi 477,16 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,33 ve holding endeksi yüzde 0,34 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,73 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,62 ile elektrik oldu.
 
Dün güne değer kazancıyla başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, banka ve holding hisseleri öncülüğünde 109.608,15 puana kadar yükselmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 2,41 artışla 109.537,36 puandan tamamladı.
 
ABD-Kuzey Kore arasında başlayan ve iki tarafın çok sert açıklamalarıyla zirveye tırmanan jeopolitik gerginliğin, çok sayıda liderin tarafları sağduyulu olmaya çağırmasının ardından azalmaya başladı.
 
Analistler, bugün yurt içinde mayıs dönemi iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ve İngiltere'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.200 seviyesinin direnç, 107.500 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 10:37
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