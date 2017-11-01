Borsa'da yeni rekor! 113 bin puan aşıldı

Borsada bugün rekor günü oldu. Sabahtan bu yana devam eden alımlarla endeks arka arkaya tarihi zirvesini bir adım öteye taşıdı. Borsada görülen en yüksek seviye ise 113 bin 56 puan oldu.

Borsa dün günü 110 bin 142 puandan tamamlamış ve bugüne yükselişle başlamıştı. Sabahtan bu yana devam eden alımlarla endeks önce tarihinde ilk kez 111 bin puanı geride bıraktı. Alımların devam ettiği borsada BİST 100 endeksi günün ilk yarısını 112 bin 73 puanla noktaladı ve zirvesini 112 bin puanın üzerine taşıdı.

Borsada alımlar günün ikinci yarısında da devam ediyor. Endeks banka hisseleri öncülüğünde 113 bin puanın üzerini gördü ve 113 bin 56 puanı gördü.

Borsa saat 15.30 itibariyle yüzde 2.42 artışla 112 bin 842 puanda bulunuyor.

KGF HABERİ OLUMLU ETKİLEDİ

TEB Yatırım Araştırma Müdürü İbrahim Usul, BloombergHT'ye yaptığı açıklamada, endeksteki yükselişin en önemli nedeninin Kredi Garanti Fonu (KGF) desteğinin kalıcı hale getirilmesi olduğunu belirtti.

Usul, "Likidite ihtiyacı dikkate alındığında KGF sürecinin devam edecek olması bankacılık sektörü açısından pozitif. Bunun da endeks üzerine yansımasını görüyoruz. 112 bin 900 seviyelerini aşabilirsek, 114 bin 700 seviyelerine gidebiliriz. Teknik anlamda böyle bir alan açıldı" dedi.

DOLAR DA YÜKSELİYOR

Bugün dolarda da yükseliş yönünde bir seyir izleniyor. Sabah saatlerinde 3.78 TL seviyelerinde olan dolar, TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın yıl sonu enflasyon tahminlerini yükselttiklerini açıklamasının ardından yükselişe geçti ve 3.8325 TL'ye kadar çıktı.

Böylece Dolar/TL 'deki yükseliş yüzde 1.06'yı buldu.

ALTINDA DA REKOR VAR

Doalrda yaşanan yükseliş altın fiyatlarını da tetikledi. 3.83 TL'nin üzerine gören kur ve altının ons fiyatının da yükseliş eğiliminde hareket etmesi gram altına rekor getirdi.

Altının gram fiyatı 157,5 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 258 liraya, Cumhuriyet altını da 1.050 liraya yükseldi.