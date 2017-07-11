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Borsa'da tüm zamanların rekoru kırıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 101.632,60 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

11 Temmuz 2017 Salı 12:25
Borsa'da tüm zamanların rekoru kırıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 101.632,60 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Güne yatay bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımların etkisiyle yükselişe geçti. Endeks dünkü kapanışa göre yüzde 0,50 değer kazanarak 101.632,60 puan ile tarihinin en yüksek seviyesini gördü ve saat 12.00 itibarıyla 101.500 üzerinde dengelendi.

Banka pay piyasaları arasında Halkbank yüzde 4'e yakın artışıyla öne çıkarken, Halkbank'ın ardından Vakıfbank yüzde 1,5, Garanti Bankası yüzde 0,8 prim ile büyük banka hisseleri arasında en fazla artış kaydedenler oldu. Bankacılık sektör endeksi, şu dakikalarda yüzde 1,1 yükselerek, Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endeksleri arasında madenciliğin ardından 2'inci sırada yer aldı. Madencilik sektörünün ortalama getirisi ise şu dakikalarda yüzde 6'ya ulaştı.

Analistler, BIST 100 endeksinin 100.000 puanın üzerinde tutunmasıyla alımların güçlendiğini ve genele yayıldığını belirterek, teknik açıdan yeni hedeflerin 102.200 ve 104.000 seviyeleri olacağını ifade etti.

 

 

 

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 12:25
  1. BIST
  2. Piyasalar
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