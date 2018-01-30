Borsada iki sıfır atılacak

Geçtiğimiz hafta başlayan rekor seanslarını yeni hafta da sürdürerek parmak ısırtan BIST 100 endeksi ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Karadağ, BIST 100 endeksinden sıfır atılması planı ile ilgili açıklamada bulundu.

'NİSAN'A KADAR YAPILABİLİR'

Karadağ, Habertürk TV'de yaptığı konuşmada, "Endeksten sıfır atılması nisana kadar yapılabilir" ifadesini kullandı.

BIST 100 endeksinden 2 sıfır atılması konusu geçtiğimiz yıl mayıs ayında endeksin 100 bine yaklaşması ile gündeme gelmişti. Konu üzerine açıklamada yapan Karadağ, "100 bini aştıktan sonra iki sıfır atmayı düşünüyoruz, çalışmalar sürüyor" açıklamasını yapmıştı.