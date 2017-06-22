Borsada hareketli dakikalar! Yeniden zorluyor

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,67 artarak 100.088,83 puan ile şimdiye kadarki en yüksek seviyesini gördü.

Endeks 13 Haziran'da 100.000,79 puan ile rekor kırsa da bu seviyelerde tutunamamış ve üç işlem günündeki kayıplarıyla 98.000 puan seviyelerine gerilemişti.

İKİ İHTİMAL

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 100.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 102.200 seviyesinin takip edileceğini dile getiren analistler, olası düşüşlerde ise 99.300 seviyesinin destek konumuna gelebileceğini vurguladı.