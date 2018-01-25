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Borsada gong Trabzon Limanı için çaldı

Bakan Faruk Özlü, Albayrak Grubu’nun Trabzon Limanı’nda yaptığı yatırımlarla farkını ortaya koyduğunu söyledi.

25 Ocak 2018 Perşembe 09:16
Borsada gong Trabzon Limanı için çaldı

Albayrak Grubu’nun işletme hakkına sahip olduğu Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ’nin halka arzının ardından Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. 

Borsa İstanbul’da Trabzon Limanı’nın halka arzı vesilesiyle gong töreni düzenlendi. Törende Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Albayrak, Albayrak Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Bolat, Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş ve Deniz Yatırım Genel Müdürü Melih Akosman’ın katılımıyla gong çalındı. Bakan Özlü, Albayrak Grubu’nun Trabzon Limanı’nda farkını ortaya koyduğunu anlatarak, “45 milyon dolar makine parkı yatırımı sayesinde limanın yıllık 4 milyon ton olan elleçleme kapasitesi, 10 milyon tona çıkmıştır” dedi.

Albayrak ise yatırımcıların Trabzon Limanı’nın halka arzına ilgisi Albayrak Grubu’na olduğu kadar da ülke ekonomisine olan inancın bir göstergesi olduğunu söyledi. Albayrak, “Sermayeyi tabana yayma hedefimiz doğrultusunda bünyemizdeki tüm şirketi halka açmaya kararlıyız. En kısa zamanda Albayrak Grubu’nun bir başka şirketi için burada buluşmayı temenni ediyoruz” diye konuştu.

Törende, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Himmet Karadağ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’ye hediye takdim etti. Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak da törende yer aldı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 09:16
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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