Yerli otomobili üretecek firmaların hisselerinde hareketlilik yaşandı

Yerli otomobil projesini yürütecek firmalar dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu Tanıtım Toplantısı'nda bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

İSİMLER AÇIKLANDI, HİSSELER HAREKETLENDİ

Yerli otomobili üretecek grup içerisinde öne çıkan Karsan, Anadolu Isuzu ve Vestel şirketlerine dair, henüz firmaların ismi açıklanmadan başlayan yükselişin ardından isimler açıklanır açıklanmaz hisselerde düşüş veya kar realizasyonu olarak da yorumlanan hareketler yaşandı.

İnan Kıraç'ın yönetimindeki Kıraça Holding firması olan Karsan Otomotiv, dün BIST 100 endeksini 2.01 TL'den kapatmıştı. Piyasaların açılmasıyla birlikte sabah 10 sularında 2.12'den açılan Karsan hisseleri, açıklamanın yapıldığı saat 14 civarında, seansta son 10 yılın zirvesine çıkarak 2.35 TL'ye dek yükseldi.

928.436.757 TL tutarında işlem hacminin gerçekleştiği Karsan hisseleri beklentiyi karşılamasının ardından kâr satışlarının etkisiyle düşey seyre geçti ve şu sıralar günlük yüzde 0.5 artışla 2.02 TL civarından işlem görüyor.

Zorlu Holding'e bağlı Vestel ise dün kapanışta 11.02 lira değere ulaşmıştı. Sabah açılışta 11.67 TL'den işlem gören Vestel, ortak girişim grubu toplantısının yapıldığı esnada 11.83 liraya dek yükseldi. Sonrasında ise Vestel hisseleri yüzde 7.17 değer kaybı yaşayan Vestel hisseleri 10.23 liradan el değiştiriyor.

12.44 ile ayın ilk gününü kapatan Anadolu Isuzu hisseleri saat 1. seansta 14.20 liraya dek çıktı. Gün ortasında 14:30 itibarıyla yüzde 6,9 artışla 13,27 TL civarından işlem gören Anadolu Isuzu hisseleri kapanışa yakın saatlerde yüzde 4 üzerinde bir kayıpla 12 liranın da altına düştü.

Öte yandan, söz konusu şirket hisselerinin bir haftalık verileri incelendiğinde, Anadolu Isuzu'da yüzde 49, Karsan'da yüzde 32, Vestel Elektronik'te yüzde 31 olmak üzere yükseliş dikkat çekti.