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Borsa yükseliyor, Türk Lirası değer kazanıyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde değer kazancı yüzde 1,50'yi aşarken, dolar/TL de 3,50'nin altına düştü.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 19:30
Borsa yükseliyor, Türk Lirası değer kazanıyor

Küresel piyasalarda geçen haftaki satıcılı seyre karşın bugüne yatay başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde 106.800 puana kadar gerilese de bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçti. Alımların artmasıyla 108.832,75 puanı gören endekste değer kazancı yüzde 1,50'yi geçti.

Analistler, bugün Avrupa borsalarında yüzde 0,55'e yakın kayıplar yaşandığını, BIST 100 endeksinde ise değer kazancının yüzde 1,50'yi aştığını ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.500 puanın üzerinde kapanışlar yaşanması durumunda tarihi zirve olan 110.320 seviyesinin gündeme gelebileceğini belirten analistler, muhtemel kar satışları ve geri çekilmelerde ise 106.500 ve 105.000 seviyelerinin destek olarak takip edileceğini bildirdi.

DOLAR DÜŞTÜ

Bugüne 3,5129 seviyesinden başlayan ve gün içinde 3,5238'i gören dolar/TL, doların diğer para birimlerine karşı değer kaybetmesine paralel 3,50'nin altına geriledi.

Dolar/TL, günün ikinci yarısında 3,4929 ile 27 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesini görürken, saat 16.10 itibarıyla 3,4950'den alıcı buluyor.

Avro/TL de 4,1420 ile son bir ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından yüzde 0,44 azalışla 4,1210'dan, sterlin/TL de yüzde 0,35 düşüşle 4,5126'dan işlem görüyor.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 19:30
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