Borsa tarihi zirvesini yeniledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,52 yükselişle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 109.105,09 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 559,78 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi yüzde 0,42 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,58 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,07 ile ticaret oldu.

Cuma günü banka ve holding pay piyasalarındaki alımların etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 108.648,59 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,30 artışla kapanış rekoru olan 108.545,31 seviyesinden tamamladı.

Analistler, cuma günü ABD'de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde açıklanmasının ardından piyasadaki ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin algılamanın değişmediğini, bu hafta genelinde dünya borsalarının yükseliş eğilimini devam ettirebileceğini belirtti.

Bugün yurt içinde temmuz ayı Hazine nakit gerçekleşmeleri, yurt dışında ise Avro bölgesi Sentix yatırımcı güveni verisinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 puanın direnç, olası geri çekilmelerde ise 107.500 seviyesinin destek konumunda