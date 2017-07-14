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Borsa rekora doymuyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 104 bin 942 puana çıkarak yeni rekorunu kırdı.

14 Temmuz 2017 Cuma 17:38
Borsa rekora doymuyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 104 bin 942 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

 

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 17:38
  1. İstanbul
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