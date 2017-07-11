Borsa rekor kırdığı günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi özellikle ikinci yarıda üst üste rekorlar kırdığı günde tarihi rekor seviyesini 103 bin 558 puana taşırken, günü yüzde 2,06’lık yükselişle tamamladı. Endeks, 2.085 puanlık artışla tamamlanırken kapanış rekoru da 103 bin 182 puan oldu. Toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira olurken, bankacılık endeksi yüzde 3,87, holding endeksi de yüzde 1,42 değer kazandı.