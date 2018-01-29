Borsa rekor kırdı, dolar yukarı yönlü

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Kur, geçtiğimiz hafta Afrin operasyonuna ilişkin endişelerle 3.85'e çıkmasının ardından, risk algısının hafiflemesi ve güçsüz bir seyir izleyen dolardan bulduğu destekle 3.75'e gerilemişti.

Dolar kuru saat 10:40'da yüzde 0,50 yükselişle 3.7705'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.6770 ve sterlin/TL 5.3260 seviyesinde yer aldı.

Diğer taraftan güne yükselişle başlayan ve rekorunu 121.531 puana taşıyan BIST 100 endeksi yüzde 0,30 primle 121.040'da yer aldı.

Analistler, Afrin operasyonunun ABD ile ilişkilere yansımasının yakından izlendiğini, jeopolitik risklere yönelik haber akışının TL varlıklar üzerinde etkili olmaya devam edeceğini ifade ediyor.

Dolar endeksi hafif toparlandı



Analistler, dolar endeksinde görülen hafif toparlanmanın TL'yi olumsuz etkilediğini ifade etti. Dolar endeksi geçtiğimiz perşembe günü üç yılın dip seviyesi olan 88.42'yi gördükten sonra bugün 89.16'ya yükseldi.

Dolar, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, geçen hafta yaptığı "Daha zayıf dolar ticaret ve fırsatlar açısından iyi haber" şeklindeki açıklamanın ardından gerilemiş, bunun üzerine Başkan Donald Trump, "Güçlü dolar istiyorum" şeklindeki konuşmuştu.