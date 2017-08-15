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Borsa rekor kırdı!
Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi'nde günlük işlem hacmi rekoru kırıldı.
15 Ağustos 2017 Salı 17:51
BIST 100 Endeksi'nde
günlük işlem hacmi rekoru
kırıldı.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 17:51
bist 100
borsa istanbul
borsa
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