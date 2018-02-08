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Borsa piyasaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,37 yükselişle 115.993,55 puandan başladı.

08 Şubat 2018 Perşembe 10:38
Borsa piyasaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 423,36 puan ve yüzde 0,37 artarak 115.993,55 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,28, holding endeksi de yüzde 0,30 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 4,73 ile elektrik, tek gerileyen ise yüzde 0,25 ile ticaret oldu.

Dün tepki alımlarıyla güne başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 116.500 puanı test etmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 115.570,19 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi verileri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.500 ve 113.900 seviyelerinin destek, 116.500 ve 118.300 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini dile getirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin 2017 yılı aralık ayı arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin medyanı yüzde 4,2, ortalaması yüzde 4,8 oldu. Ekonomistler, aralıkta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 6,4, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de aylık bazda yüzde 0,2 artacağını tahmin ediyor.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 10:38
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