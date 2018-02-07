Borsa piyasaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 794,73 puan ve yüzde 0,69 artarak 116.252,04 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,60, holding endeksi de yüzde 0,50 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla artan yüzde 2,01 ile turizm oldu.

Dün, dünya borsalarında görülen sert düşüşlerin etkisiyle 113.875,72 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının önemli bir kısmını telafi etti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,19 azalışla 115.457,30 puandan tamamladı.

Analistler, ABD borsalarında geçen haftanın son işlem günü başlayan ve dünya geneline yayılan sert düşüşün arından dün New York borsasının, hızlı şekilde toparlandığını kaydetti.

Piyasalarda artan oynaklığın yatırımcı algısını olumsuz yönde etkileyebileceğine dikkati çeken analistler, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve VIX endeksinin takip edileceğini ifade etti.

Analistler bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin piyasaların gündeminde olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 116.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yükseliş isteğinin güçleneceğini, bu seviyenin altında ise 112.500 desteğinin öne çıktığını dile getirdi.