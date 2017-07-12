Borsa kapanış rekorunu yeniledi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,61 artışla kapanış rekoru olan 103.809,78 puandan tamamladı.12 Temmuz 2017 Çarşamba 19:08
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,61 artışla kapanış rekoru olan 103.809,78 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 627,14 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,52, holding endeksi yüzde 1,17 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,16 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 3,47 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Güne yatay bir başlangıç yapan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında özellikle banka ve holding pay piyasalarındaki alımların etkisiyle 104.283,30 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bu seviyede tutunamayan BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 0,61 artarak kapanış rekorunu 103.809,78 puana taşıdı.
ABD'deki siyasi gelişmeler ve ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Janet Yellen'in ABD Temsilciler Meclisi'nde yaptığı sunum ve açıklamaların ardından gelişmekte olan ülke para birimleri dolara karşı değer kazandı. Sabah saatlerinde 3,6227'ye kadar yükselen dolar/TL, Yellen'in açıklamalarının ardından son bir haftanın en düşük seviyesi olan 3,5736'yı gördü.
Analistler, yurt içinde yarın mayıs adı ödemeler dengesi istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve mayıs ayı ÜFE verileri ile Fed üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirtti.
Teknik açıdan dolar/TL'nin 3,60'ın altında kalıcılık sağlaması durumunda 3,5550 seviyesinin gündeme geleceğini ifade eden analistler, pay piyasasında da endeksin 103.000 seviyesinin üzerinde tutunmasıyla alımların güçleneceğini, 104.000 ve 105.000 seviyeleri direnç konumunda izleneceğini kaydetti.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|1,13
|0,00
|-8,13
|Acıpayam Selüloz
|3,18
|-3,05
|3,25
|Adana Çimento (A)
|6,71
|0,30
|7,20
|Adana Çimento (B)
|4,77
|0,00
|9,19
|Adana Çimento (C)
|0,83
|0,00
|2,96
|Adel Kalemcilik
|19,01
|0,26
|24,10
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,03
|1,50
|12,78
|Afyon Çimento
|8,99
|0,11
|13,65
|Ak Enerji
|1,07
|-0,93
|25,88
|Akbank
|10,38
|1,27
|36,23
|Akçansa
|11,74
|-0,42
|-5,75
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,98
|-1,32
|25,24
|Akfen GMYO
|1,43
|3,62
|10,00
|Akın Tekstil
|10,60
|0,95
|13,49
|Akiş GMYO
|3,09
|-0,32
|32,05
|Akmerkez GMYO
|21,28
|0,00
|7,41
|Aksa
|13,85
|0,95
|66,49
|Aksa Enerji
|3,96
|0,00
|32,89
|Aksel Yat. Hol.
|0,54
|1,89
|-28,95
|Aksigorta
|3,30
|-0,60
|44,74
|Aksu Enerji
|10,94
|-1,35
|26,47
|Akyürek Pazarlama
|0,35
|0,00
|6,06
|Alarko Carrıer
|51,45
|-0,19
|43,36
|Alarko GMYO
|40,86
|-0,54
|11,40
|Alarko Holding
|5,60
|-0,88
|36,74
|Albaraka Türk
|1,39
|2,21
|21,55
|Alcatel Lucent Teletaş
|11,16
|-0,89
|64,60
|Alkim Kağıt
|5,84
|-0,68
|149,07
|Alkim Kimya
|25,60
|-0,47
|46,36
|Altınyağ
|0,75
|1,35
|-14,77
|Altınyunus Çeşme
|5,70
|-1,38
|42,50
|Anadolu Cam
|3,61
|-0,28
|40,80
|Anadolu Efes
|21,66
|-1,55
|24,30
|Anadolu Hayat Emek.
|5,78
|-0,69
|23,86
|Anadolu Isuzu
|6,37
|-0,93
|8,50
|Anadolu Sigorta
|2,85
|-0,70
|51,42
|Anel Elektrik
|2,48
|0,40
|77,14
|Anel Telekom
|0,80
|0,00
|60,00
|Arçelik
|25,84
|0,23
|25,37
|Arena Bilgisayar
|4,24
|-0,93
|1,86
|Armada Bilgisayar
|5,82
|-0,17
|-8,06
|Arsan Tekstil
|1,60
|0,00
|17,65
|Artı Yatırım Holding
|0,62
|0,00
|8,77
|Aselsan
|21,64
|-0,46
|70,46
|Asil Çelik
|3,98
|-2,93
|5,85
|Aslan Çimento
|38,04
|0,05
|-5,42
|Ata GMYO
|4,00
|0,50
|-13,23
|Atakule GMYO
|3,52
|0,00
|35,38
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,36
|0,74
|21,43
|Atlantis Yatırım Holding
|0,61
|1,67
|-8,96
|Atlas Yat. Ort.
|1,27
|-0,78
|29,59
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|19,94
|-0,70
|4,69
|Avrasya GMYO
|4,93
|-0,60
|294,40
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,18
|-0,46
|-16,15
|Avrupa Yatırım Holding
|2,45
|0,41
|25,64
|Ayen Enerji
|5,00
|-0,79
|2,25
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|1,67
|4,37
|27,69
|Aygaz
|15,63
|0,51
|44,36
|Bagfaş
|11,64
|-0,09
|17,93
|Bak Ambalaj
|5,36
|-1,29
|86,76
|Balatacılar Balatacılık
|0,60
|0,00
|-3,23
|Bantaş Ambalaj
|2,63
|-1,13
|-6,29
|Banvit
|12,81
|-1,00
|98,91
|Baştaş Başkent Çimento
|2,60
|0,00
|23,85
|Batı Çimento
|7,40
|-0,67
|11,95
|Batısöke Çimento
|2,25
|-0,44
|11,39
|Bera Holding
|2,18
|-0,91
|38,85
|Berkosan Yalıtım
|2,00
|0,50
|-29,08
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,41
|0,00
|10,25
|Beyaz Filo
|7,90
|9,48
|20,72
|Bilici Yatırım
|1,64
|0,61
|41,38
|Bim Mağazalar
|65,75
|1,70
|36,09
|Bimeks
|0,70
|18,64
|-20,45
|Birko Mensucat
|0,47
|2,17
|-7,91
|Birlik Mensucat
|1,69
|2,42
|87,78
|Bısaş Tekstil
|1,01
|0,00
|134,88
|Bizim Mağazaları
|11,89
|-0,17
|10,09
|Bolu Çimento
|5,73
|0,00
|-4,04
|Bomonti Elektrik
|1,18
|0,00
|-46,85
|Borusan Mannesmann
|8,54
|-0,23
|13,32
|Borusan Yat. Paz.
|41,60
|-1,75
|40,39
|Bosch Fren Sistemleri
|153,20
|0,39
|15,14
|Bossa
|4,00
|0,50
|61,29
|Boyner Perakende Yat.
|9,86
|1,88
|-44,36
|Brisa
|7,13
|-0,28
|15,37
|Burçelik
|3,93
|-0,76
|16,96
|Burçelik Vana
|2,00
|0,00
|38,89
|Bursa Çimento
|5,72
|-0,35
|-4,45
|Carrefoursa
|6,66
|0,15
|-7,76
|Coca Cola İçecek
|40,56
|0,15
|23,20
|Componenta Dökümcülük
|4,40
|0,00
|8,37
|Cosmos Yat. Holding
|0,98
|1,03
|-1,01
|Credıtwest Faktorıng
|1,73
|0,00
|8,12
|Çelebi
|28,62
|2,43
|31,26
|Çelik Halat
|3,98
|0,25
|71,34
|Çemaş Döküm
|1,88
|0,00
|44,62
|Çemtaş
|4,64
|-1,49
|93,34
|Çimbeton
|36,18
|0,00
|-0,17
|Çimentaş
|11,25
|0,63
|25,70
|Çimsa
|14,99
|0,07
|3,73
|Çuhadaroğlu Metal
|3,26
|0,00
|25,91
|Dagi Giyim
|2,02
|-0,98
|60,32
|Dagi Yatırım Holding
|1,52
|-0,65
|12,59
|Dardanel
|2,40
|4,35
|86,05
|Datagate Bilgisayar
|5,08
|-0,78
|26,92
|Demısaş Döküm
|2,04
|6,81
|67,21
|Denge Holding
|3,27
|-1,21
|57,21
|Deniz GMYO
|2,19
|0,92
|16,49
|Denizbank
|3,81
|0,00
|-20,13
|Denizli Cam
|11,26
|0,00
|-15,34
|Derimod
|8,05
|0,63
|4,68
|Desa Deri
|1,05
|-0,94
|17,98
|Despec Bilgisayar
|3,82
|-0,78
|35,40
|Deva Holding
|4,29
|-0,46
|21,88
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,54
|0,65
|-9,41
|Ditaş Doğan
|6,40
|0,00
|60,00
|DO-CO
|249,60
|-0,16
|7,03
|Doğan Burda
|4,34
|0,70
|46,13
|Doğan Gazetecilik
|2,88
|0,35
|13,39
|Doğan Holding
|0,76
|2,70
|0,00
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|4,29
|0,94
|153,85
|Doğusan
|1,51
|-0,66
|49,50
|Doğuş GMYO
|3,11
|-0,32
|0,94
|Doğuş Otomotiv
|9,42
|-0,53
|7,29
|Duran Doğan Basım
|2,72
|1,12
|30,14
|Dyo Boya
|5,00
|7,76
|47,06
|Eczacıbaşı İlaç
|4,62
|-0,65
|67,61
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|1,53
|-0,65
|24,09
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,65
|0,52
|21,44
|Edip Gayrimenkul
|1,11
|0,00
|40,51
|Ege Endüstri
|247,00
|-1,20
|15,27
|Ege Gübre
|26,52
|-0,38
|30,52
|Ege Profil
|9,11
|1,00
|46,18
|Ege Seramik
|4,55
|-0,87
|50,44
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,63
|0,00
|5,00
|Egeli&Co Girişim Sermaye
|0,49
|2,08
|-12,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,17
|0,00
|6,25
|Egeplast
|4,43
|1,37
|127,18
|Ekiz Kimya
|0,42
|2,44
|13,51
|Emek Elektrik
|1,35
|2,27
|23,40
|Eminiş Ambalaj
|5,18
|0,19
|22,17
|Emlak Konut GMYO
|3,03
|1,68
|1,34
|Enka İnşaat
|5,36
|0,00
|11,33
|Erbosan
|67,50
|-0,37
|86,25
|Ereğli Demir Celik
|7,54
|1,75
|57,47
|Ersu Gıda
|0,97
|-1,02
|18,29
|Escort Teknoloji
|1,39
|4,51
|24,11
|Esem Spor Giyim
|0,25
|0,00
|-3,85
|Etiler Gıda
|14,68
|-4,55
|125,85
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,46
|-13,10
|60,44
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,95
|-7,77
|20,25
|Euro Yat. Ort.
|1,04
|-10,34
|31,65
|Euro Yatırım Holding
|0,76
|-5,00
|26,67
|Fenerbahçe Futbol
|36,02
|0,17
|-7,64
|Finans Fin. Kir.
|4,65
|-0,21
|10,98
|Finansbank
|6,83
|-14,41
|42,59
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,92
|9,61
|47,77
|F-M İzmit Piston
|13,77
|-0,22
|7,99
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,91
|1,03
|Ford Otosan
|41,86
|-0,10
|41,42
|Frigo Pak Gıda
|0,74
|-5,13
|12,12
|Galatasaray Sportif
|6,67
|-1,48
|-9,59
|Garanti Bankası
|10,35
|-0,58
|40,17
|Garanti Faktoring
|3,38
|0,00
|61,72
|Garanti Yat. Ort.
|0,74
|-1,33
|17,41
|Gedik Girişim
|1,16
|0,00
|0,00
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,32
|-0,85
|4,50
|Gedik Yatırım Holding
|1,30
|-2,99
|-3,70
|Gediz Ambalaj
|6,31
|-0,47
|-2,92
|Gentaş
|1,29
|-1,53
|-7,52
|Gersan Elektrik
|1,90
|1,06
|18,75
|Global Men. Değ.
|0,44
|2,33
|22,22
|Global Yat. Holding
|2,88
|0,70
|78,88
|Good-Year
|4,66
|-0,21
|33,81
|Göltaş Çimento
|77,00
|0,00
|2,53
|Gözde Girişim
|3,11
|8,36
|73,74
|GSD Denizcilik
|1,74
|1,16
|58,18
|GSD Holding
|0,68
|3,03
|23,64
|Gübre Fabrik.
|5,15
|1,78
|17,58
|Güler Yat. Holding
|1,46
|-2,01
|62,22
|Güneş Sigorta
|1,46
|-5,81
|39,05
|Halk GMYO
|1,05
|-0,94
|15,80
|Halk Sigorta
|2,78
|0,00
|1,09
|Hatay Tekstil
|4,65
|3,33
|29,17
|Hedef Girişim
|5,27
|5,61
|276,29
|Hektaş
|5,15
|-0,96
|60,94
|Hürriyet Gzt.
|0,80
|0,00
|8,11
|ICBC Turkey Bank
|3,25
|-0,31
|105,83
|İdealist GMYO
|2,57
|1,98
|60,62
|İhlas Ev Aletleri
|0,43
|-2,27
|48,28
|İhlas Gayrimenkul
|0,89
|-1,11
|28,99
|İhlas Gazetecilik
|0,75
|0,00
|44,23
|İhlas Holding
|0,43
|2,38
|43,33
|İhlas Yayın Holding
|0,41
|-2,38
|78,26
|İndeks Bilgisayar
|10,70
|-2,01
|36,00
|Info Yatırım
|1,31
|0,00
|23,52
|İntema
|19,15
|0,16
|-7,31
|İpek Doğal Enerji
|3,02
|3,78
|43,81
|İskenderun Demir ve Çelik
|3,79
|-0,79
|109,68
BORSADA EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSELER
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gözde Girişim
|3,11
|2,87
|8,36
|Kron Telekomünikasyon
|19,59
|18,59
|5,38
|Sasa Polyester
|7,28
|6,91
|5,35
|Koza Altın
|24,00
|22,80
|5,26
|Koza Madencilik
|3,84
|3,70
|3,78
|İpek Doğal Enerji
|3,02
|2,91
|3,78
|GSD Holding
|0,68
|0,66
|3,03
|TAV Havalimanları
|20,40
|19,80
|3,03
|Doğan Holding
|0,76
|0,74
|2,70
|Pegasus
|21,00
|20,46
|2,64
|Konya Çimento
|270,00
|263,10
|2,62
|Çelebi
|28,62
|27,94
|2,43
|Migros Ticaret
|27,80
|27,14
|2,43
|İhlas Holding
|0,43
|0,42
|2,38
|Vakıflar Bankası
|7,06
|6,91
|2,17
|T. Halk Bankası
|14,29
|14,00
|2,07
|T.S.K.B.
|1,49
|1,46
|2,05
|Tesco Kipa
|2,28
|2,24
|1,79
|Gübre Fabrik.
|5,15
|5,06
|1,78
|Ereğli Demir Celik
|7,54
|7,41
|1,75
BORSADA İŞLEM HACMİ SIRALAMASI
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|481.141.983
|Garanti Bankası
|450.362.680
|Koza Madencilik
|329.945.385
|Yapı ve Kredi Bank.
|308.021.698
|T. Halk Bankası
|277.645.163
|Akbank
|214.824.249
|Emlak Konut GMYO
|199.753.867
|İş Bankası (C)
|180.036.272
|Gözde Girişim
|179.025.766
|Vakıflar Bankası
|170.457.821
|Koza Altın
|152.517.775
|İpek Doğal Enerji
|145.888.958
|Petkim
|144.691.927
|Kardemir (D)
|143.926.794
|Ereğli Demir Celik
|107.301.832
|Sabancı Holding
|96.475.428
|Koç Holding
|92.808.785
|Zorlu Enerji
|79.515.231
|Tesco Kipa
|77.978.902
|Tüpraş
|75.488.506
BORSADA ENDEKSLERİN DEĞİŞİMİ
Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|52.645
|0,36
|BIST SINAİ
|111.472
|0,39
|BIST GIDA, İÇECEK
|128.177
|-0,33
|BIST TEKSTIL, DERİ
|25.048
|0,51
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|51.727
|0,08
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|99.203
|0,01
|BIST TAŞ, TOPRAK
|81.516
|0,29
|BIST METAL ANA
|189.415
|1,32
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|150.956
|0,04
|BIST MADENCİLİK
|37.167
|4,16
|BIST HİZMETLER
|64.423
|0,71
|BIST ELEKTRİK
|3.638
|-0,26
|BIST ULAŞTIRMA
|88.741
|0,20
|BIST TURİZM
|8.225
|0,93
|BIST TİCARET
|177.257
|1,46
|BIST İLETİŞİM
|30.213
|0,45
|BIST SPOR
|61.540
|-0,25
|BIST İNŞAAT
|81.929
|0,14
|BIST MALİ
|135.717
|0,71
|BIST BANKA
|180.689
|0,52
|BIST SİGORTA
|254.863
|-0,88
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|34.391
|-0,12
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|82.760
|1,17
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|44.650
|0,86
|BIST TEKNOLOJİ
|101.299
|-0,40
|BIST BİLİŞİM
|27.724
|-0,31
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|27.102
|-3,47
BORSADA ŞEHİR ENDEKSLERİNİN DEĞİŞİMİ
Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|128.661
|2,86
|BIST ANKARA
|123.899
|0,58
|BIST ANTALYA
|54.617
|0,61
|BIST BALIKESİR
|88.602
|0,28
|BIST BURSA
|189.044
|-0,27
|BIST DENIZLI
|80.198
|-0,29
|BIST ISTANBUL
|95.605
|0,54
|BIST IZMIR
|135.965
|0,44
|BIST KAYSERI
|275.587
|0,35
|BIST KOCAELI
|184.507
|-0,33
|BIST KONYA
|58.073
|0,95
|BIST TEKIRDAĞ
|171.690
|-0,08
BORSADA EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELER
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|1,31
|1,34
|-2,24
|Logo Yazılım
|55,30
|56,50
|-2,12
|Anadolu Efes
|21,66
|22,00
|-1,55
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,51
|4,58
|-1,53
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,47
|6,57
|-1,52
|Çemtaş
|4,64
|4,71
|-1,49
|Galatasaray Sportif
|6,67
|6,77
|-1,48
|Ege Endüstri
|247,00
|250,00
|-1,20
|Yazıcılar Holdıng
|23,12
|23,40
|-1,20
|Banvit
|12,81
|12,94
|-1,00
|Halk GMYO
|1,05
|1,06
|-0,94
|Ak Enerji
|1,07
|1,08
|-0,93
|İzmir Demir Çelik
|3,32
|3,35
|-0,90
|Alcatel Lucent Teletaş
|11,16
|11,26
|-0,89
|Alarko Holding
|5,60
|5,65
|-0,88
|Zorlu Enerji
|1,36
|1,37
|-0,73
|İş GMYO
|1,46
|1,47
|-0,68
|Eczacıbaşı İlaç
|4,62
|4,65
|-0,65
|Garanti Bankası
|10,35
|10,41
|-0,58
|Tat Gıda
|7,04
|7,08
|-0,56
BORSA ŞİRKETLERİNİN PİYASA DEĞERİ
Borsa İstanbul'da, gün sonu itibarıyla işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 805 milyar lira olarak hesaplandı. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Garanti Bankası
|43.470.000.000
|1,20
|Koç Holding
|41.715.522.923
|1,59
|Akbank
|41.520.000.000
|1,22
|İş Bankası (C)
|34.874.767.500
|0,93
|Ereğli Demir Celik
|26.390.000.000
|1,74
|Turkcell
|26.004.000.000
|1,58
|Tüpraş
|25.567.800.320
|3,49
|Enka İnşaat
|24.656.000.000
|1,14
|Sabancı Holding
|22.770.907.870
|0,96
|Türk Telekom
|21.735.000.000
|6,26
|Aselsan
|21.640.000.000
|5,49
|Bim Mağazalar
|19.961.700.000
|9,48
|Yapı ve Kredi Bank.
|19.605.201.291
|0,71
|T. Halk Bankası
|17.862.500.000
|0,78
|Vakıflar Bankası
|17.650.000.000
|0,85
|Arçelik
|17.460.816.817
|2,90
|Tofaş Oto. Fab.
|14.750.000.000
|5,26
|Ford Otosan
|14.689.092.600
|4,94
|Anadolu Efes
|12.824.999.997
|1,32
|Türk Hava Yolları
|11.868.000.000
|0,70