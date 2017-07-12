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Borsa kapanış rekorunu yeniledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,61 artışla kapanış rekoru olan 103.809,78 puandan tamamladı.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 19:08
Borsa kapanış rekorunu yeniledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,61 artışla kapanış rekoru olan 103.809,78 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 627,14 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,52, holding endeksi yüzde 1,17 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,16 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 3,47 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Güne yatay bir başlangıç yapan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında özellikle banka ve holding pay piyasalarındaki alımların etkisiyle 104.283,30 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bu seviyede tutunamayan BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 0,61 artarak kapanış rekorunu 103.809,78 puana taşıdı.

ABD'deki siyasi gelişmeler ve ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Janet Yellen'in ABD Temsilciler Meclisi'nde yaptığı sunum ve açıklamaların ardından gelişmekte olan ülke para birimleri dolara karşı değer kazandı. Sabah saatlerinde 3,6227'ye kadar yükselen dolar/TL, Yellen'in açıklamalarının ardından son bir haftanın en düşük seviyesi olan 3,5736'yı gördü.

Analistler, yurt içinde yarın mayıs adı ödemeler dengesi istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve mayıs ayı ÜFE verileri ile Fed üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'nin 3,60'ın altında kalıcılık sağlaması durumunda 3,5550 seviyesinin gündeme geleceğini ifade eden analistler, pay piyasasında da endeksin 103.000 seviyesinin üzerinde tutunmasıyla alımların güçleneceğini, 104.000 ve 105.000 seviyeleri direnç konumunda izleneceğini kaydetti.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım1,130,00-8,13
Acıpayam Selüloz3,18-3,053,25
Adana Çimento (A)6,710,307,20
Adana Çimento (B)4,770,009,19
Adana Çimento (C)0,830,002,96
Adel Kalemcilik19,010,2624,10
Adese Alışveriş Ticaret2,031,5012,78
Afyon Çimento8,990,1113,65
Ak Enerji1,07-0,9325,88
Akbank10,381,2736,23
Akçansa11,74-0,42-5,75
Akdenız Güvenlık Hız.2,98-1,3225,24
Akfen GMYO1,433,6210,00
Akın Tekstil10,600,9513,49
Akiş GMYO3,09-0,3232,05
Akmerkez GMYO21,280,007,41
Aksa13,850,9566,49
Aksa Enerji3,960,0032,89
Aksel Yat. Hol.0,541,89-28,95
Aksigorta3,30-0,6044,74
Aksu Enerji10,94-1,3526,47
Akyürek Pazarlama0,350,006,06
Alarko Carrıer51,45-0,1943,36
Alarko GMYO40,86-0,5411,40
Alarko Holding5,60-0,8836,74
Albaraka Türk1,392,2121,55
Alcatel Lucent Teletaş11,16-0,8964,60
Alkim Kağıt5,84-0,68149,07
Alkim Kimya25,60-0,4746,36
Altınyağ0,751,35-14,77
Altınyunus Çeşme5,70-1,3842,50
Anadolu Cam3,61-0,2840,80
Anadolu Efes21,66-1,5524,30
Anadolu Hayat Emek.5,78-0,6923,86
Anadolu Isuzu6,37-0,938,50
Anadolu Sigorta2,85-0,7051,42
Anel Elektrik2,480,4077,14
Anel Telekom0,800,0060,00
Arçelik25,840,2325,37
Arena Bilgisayar4,24-0,931,86
Armada Bilgisayar5,82-0,17-8,06
Arsan Tekstil1,600,0017,65
Artı Yatırım Holding0,620,008,77
Aselsan21,64-0,4670,46
Asil Çelik3,98-2,935,85
Aslan Çimento38,040,05-5,42
Ata GMYO4,000,50-13,23
Atakule GMYO3,520,0035,38
Atlantik Petrol Ürünleri1,360,7421,43
Atlantis Yatırım Holding0,611,67-8,96
Atlas Yat. Ort.1,27-0,7829,59
AvivaSA Emeklilik Hayat19,94-0,704,69
Avrasya GMYO4,93-0,60294,40
Avrasya Petrol ve Tur.2,18-0,46-16,15
Avrupa Yatırım Holding2,450,4125,64
Ayen Enerji5,00-0,792,25
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,674,3727,69
Aygaz15,630,5144,36
Bagfaş11,64-0,0917,93
Bak Ambalaj5,36-1,2986,76
Balatacılar Balatacılık0,600,00-3,23
Bantaş Ambalaj2,63-1,13-6,29
Banvit12,81-1,0098,91
Baştaş Başkent Çimento2,600,0023,85
Batı Çimento7,40-0,6711,95
Batısöke Çimento2,25-0,4411,39
Bera Holding2,18-0,9138,85
Berkosan Yalıtım2,000,50-29,08
Beşiktaş Futbol Yat.4,410,0010,25
Beyaz Filo7,909,4820,72
Bilici Yatırım1,640,6141,38
Bim Mağazalar65,751,7036,09
Bimeks0,7018,64-20,45
Birko Mensucat0,472,17-7,91
Birlik Mensucat1,692,4287,78
Bısaş Tekstil1,010,00134,88
Bizim Mağazaları11,89-0,1710,09
Bolu Çimento5,730,00-4,04
Bomonti Elektrik1,180,00-46,85
Borusan Mannesmann8,54-0,2313,32
Borusan Yat. Paz.41,60-1,7540,39
Bosch Fren Sistemleri153,200,3915,14
Bossa4,000,5061,29
Boyner Perakende Yat.9,861,88-44,36
Brisa7,13-0,2815,37
Burçelik3,93-0,7616,96
Burçelik Vana2,000,0038,89
Bursa Çimento5,72-0,35-4,45
Carrefoursa6,660,15-7,76
Coca Cola İçecek40,560,1523,20
Componenta Dökümcülük4,400,008,37
Cosmos Yat. Holding0,981,03-1,01
Credıtwest Faktorıng1,730,008,12
Çelebi28,622,4331,26
Çelik Halat3,980,2571,34
Çemaş Döküm1,880,0044,62
Çemtaş4,64-1,4993,34
Çimbeton36,180,00-0,17
Çimentaş11,250,6325,70
Çimsa14,990,073,73
Çuhadaroğlu Metal3,260,0025,91
Dagi Giyim2,02-0,9860,32
Dagi Yatırım Holding1,52-0,6512,59
Dardanel2,404,3586,05
Datagate Bilgisayar5,08-0,7826,92
Demısaş Döküm2,046,8167,21
Denge Holding3,27-1,2157,21
Deniz GMYO2,190,9216,49
Denizbank3,810,00-20,13
Denizli Cam11,260,00-15,34
Derimod8,050,634,68
Desa Deri1,05-0,9417,98
Despec Bilgisayar3,82-0,7835,40
Deva Holding4,29-0,4621,88
Diriteks Diriliş Tekstil1,540,65-9,41
Ditaş Doğan6,400,0060,00
DO-CO249,60-0,167,03
Doğan Burda4,340,7046,13
Doğan Gazetecilik2,880,3513,39
Doğan Holding0,762,700,00
Doğtaş Kelebek Mobilya4,290,94153,85
Doğusan1,51-0,6649,50
Doğuş GMYO3,11-0,320,94
Doğuş Otomotiv9,42-0,537,29
Duran Doğan Basım2,721,1230,14
Dyo Boya5,007,7647,06
Eczacıbaşı İlaç4,62-0,6567,61
Eczacıbaşı Yat. Ort.1,53-0,6524,09
Eczacıbaşı Yatırım9,650,5221,44
Edip Gayrimenkul1,110,0040,51
Ege Endüstri247,00-1,2015,27
Ege Gübre26,52-0,3830,52
Ege Profil9,111,0046,18
Ege Seramik4,55-0,8750,44
Egeli & Co Tarım Girişim0,630,005,00
Egeli&Co Girişim Sermaye0,492,08-12,50
Egeli&Co Yatırım Holding0,170,006,25
Egeplast4,431,37127,18
Ekiz Kimya0,422,4413,51
Emek Elektrik1,352,2723,40
Eminiş Ambalaj5,180,1922,17
Emlak Konut GMYO3,031,681,34
Enka İnşaat5,360,0011,33
Erbosan67,50-0,3786,25
Ereğli Demir Celik7,541,7557,47
Ersu Gıda0,97-1,0218,29
Escort Teknoloji1,394,5124,11
Esem Spor Giyim0,250,00-3,85
Etiler Gıda14,68-4,55125,85
Euro Kapital Yat. Ort.1,46-13,1060,44
Euro Trend Yat. Ort.0,95-7,7720,25
Euro Yat. Ort.1,04-10,3431,65
Euro Yatırım Holding0,76-5,0026,67
Fenerbahçe Futbol36,020,17-7,64
Finans Fin. Kir.4,65-0,2110,98
Finansbank6,83-14,4142,59
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,929,6147,77
F-M İzmit Piston13,77-0,227,99
Fonet Bilgi Teknolojileri4,911,03 
Ford Otosan41,86-0,1041,42
Frigo Pak Gıda0,74-5,1312,12
Galatasaray Sportif6,67-1,48-9,59
Garanti Bankası10,35-0,5840,17
Garanti Faktoring3,380,0061,72
Garanti Yat. Ort.0,74-1,3317,41
Gedik Girişim1,160,000,00
Gedik Y. Men. Değ.2,32-0,854,50
Gedik Yatırım Holding1,30-2,99-3,70
Gediz Ambalaj6,31-0,47-2,92
Gentaş1,29-1,53-7,52
Gersan Elektrik1,901,0618,75
Global Men. Değ.0,442,3322,22
Global Yat. Holding2,880,7078,88
Good-Year4,66-0,2133,81
Göltaş Çimento77,000,002,53
Gözde Girişim3,118,3673,74
GSD Denizcilik1,741,1658,18
GSD Holding0,683,0323,64
Gübre Fabrik.5,151,7817,58
Güler Yat. Holding1,46-2,0162,22
Güneş Sigorta1,46-5,8139,05
Halk GMYO1,05-0,9415,80
Halk Sigorta2,780,001,09
Hatay Tekstil4,653,3329,17
Hedef Girişim5,275,61276,29
Hektaş5,15-0,9660,94
Hürriyet Gzt.0,800,008,11
ICBC Turkey Bank3,25-0,31105,83
İdealist GMYO2,571,9860,62
İhlas Ev Aletleri0,43-2,2748,28
İhlas Gayrimenkul0,89-1,1128,99
İhlas Gazetecilik0,750,0044,23
İhlas Holding0,432,3843,33
İhlas Yayın Holding0,41-2,3878,26
İndeks Bilgisayar10,70-2,0136,00
Info Yatırım1,310,0023,52
İntema19,150,16-7,31
İpek Doğal Enerji3,023,7843,81
İskenderun Demir ve Çelik3,79-0,79109,68


BORSADA EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSELER

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gözde Girişim3,112,878,36
Kron Telekomünikasyon19,5918,595,38
Sasa Polyester7,286,915,35
Koza Altın24,0022,805,26
Koza Madencilik3,843,703,78
İpek Doğal Enerji3,022,913,78
GSD Holding0,680,663,03
TAV Havalimanları20,4019,803,03
Doğan Holding0,760,742,70
Pegasus21,0020,462,64
Konya Çimento270,00263,102,62
Çelebi28,6227,942,43
Migros Ticaret27,8027,142,43
İhlas Holding0,430,422,38
Vakıflar Bankası7,066,912,17
T. Halk Bankası14,2914,002,07
T.S.K.B.1,491,462,05
Tesco Kipa2,282,241,79
Gübre Fabrik.5,155,061,78
Ereğli Demir Celik7,547,411,75

BORSADA İŞLEM HACMİ SIRALAMASI

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları481.141.983
Garanti Bankası450.362.680
Koza Madencilik329.945.385
Yapı ve Kredi Bank.308.021.698
T. Halk Bankası277.645.163
Akbank214.824.249
Emlak Konut GMYO199.753.867
İş Bankası (C)180.036.272
Gözde Girişim179.025.766
Vakıflar Bankası170.457.821
Koza Altın152.517.775
İpek Doğal Enerji145.888.958
Petkim144.691.927
Kardemir (D)143.926.794
Ereğli Demir Celik107.301.832
Sabancı Holding96.475.428
Koç Holding92.808.785
Zorlu Enerji79.515.231
Tesco Kipa77.978.902
Tüpraş75.488.506

BORSADA ENDEKSLERİN DEĞİŞİMİ

Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ52.6450,36
BIST SINAİ111.4720,39
BIST GIDA, İÇECEK128.177-0,33
BIST TEKSTIL, DERİ25.0480,51
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM51.7270,08
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK99.2030,01
BIST TAŞ, TOPRAK81.5160,29
BIST METAL ANA189.4151,32
BIST METAL EŞYA, MAKİNA150.9560,04
BIST MADENCİLİK37.1674,16
BIST HİZMETLER64.4230,71
BIST ELEKTRİK3.638-0,26
BIST ULAŞTIRMA88.7410,20
BIST TURİZM8.2250,93
BIST TİCARET177.2571,46
BIST İLETİŞİM30.2130,45
BIST SPOR61.540-0,25
BIST İNŞAAT81.9290,14
BIST MALİ135.7170,71
BIST BANKA180.6890,52
BIST SİGORTA254.863-0,88
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG34.391-0,12
BIST HOLDİNG VE YATIRIM82.7601,17
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.44.6500,86
BIST TEKNOLOJİ101.299-0,40
BIST BİLİŞİM27.724-0,31
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.27.102-3,47

BORSADA ŞEHİR ENDEKSLERİNİN DEĞİŞİMİ

Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA128.6612,86
BIST ANKARA123.8990,58
BIST ANTALYA54.6170,61
BIST BALIKESİR88.6020,28
BIST BURSA189.044-0,27
BIST DENIZLI80.198-0,29
BIST ISTANBUL95.6050,54
BIST IZMIR135.9650,44
BIST KAYSERI275.5870,35
BIST KOCAELI184.507-0,33
BIST KONYA58.0730,95
BIST TEKIRDAĞ171.690-0,08

BORSADA EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELER

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Karsan Otomotiv1,311,34-2,24
Logo Yazılım55,3056,50-2,12
Anadolu Efes21,6622,00-1,55
Yapı ve Kredi Bank.4,514,58-1,53
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,476,57-1,52
Çemtaş4,644,71-1,49
Galatasaray Sportif6,676,77-1,48
Ege Endüstri247,00250,00-1,20
Yazıcılar Holdıng23,1223,40-1,20
Banvit12,8112,94-1,00
Halk GMYO1,051,06-0,94
Ak Enerji1,071,08-0,93
İzmir Demir Çelik3,323,35-0,90
Alcatel Lucent Teletaş11,1611,26-0,89
Alarko Holding5,605,65-0,88
Zorlu Enerji1,361,37-0,73
İş GMYO1,461,47-0,68
Eczacıbaşı İlaç4,624,65-0,65
Garanti Bankası10,3510,41-0,58
Tat Gıda7,047,08-0,56

BORSA ŞİRKETLERİNİN PİYASA DEĞERİ

Borsa İstanbul'da, gün sonu itibarıyla işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 805 milyar lira olarak hesaplandı. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Garanti Bankası43.470.000.0001,20
Koç Holding41.715.522.9231,59
Akbank41.520.000.0001,22
İş Bankası (C)34.874.767.5000,93
Ereğli Demir Celik26.390.000.0001,74
Turkcell26.004.000.0001,58
Tüpraş25.567.800.3203,49
Enka İnşaat24.656.000.0001,14
Sabancı Holding22.770.907.8700,96
Türk Telekom21.735.000.0006,26
Aselsan21.640.000.0005,49
Bim Mağazalar19.961.700.0009,48
Yapı ve Kredi Bank.19.605.201.2910,71
T. Halk Bankası17.862.500.0000,78
Vakıflar Bankası17.650.000.0000,85
Arçelik17.460.816.8172,90
Tofaş Oto. Fab.14.750.000.0005,26
Ford Otosan14.689.092.6004,94
Anadolu Efes12.824.999.9971,32
Türk Hava Yolları11.868.000.0000,70
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 19:08
  1. BIST 100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsada günlük işlemler (1)
  4. Borsa İstanbul
  5. FED
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