Borsa kapanış rekorunu yeniledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,61 artışla kapanış rekoru olan 103.809,78 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 627,14 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,52, holding endeksi yüzde 1,17 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,16 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 3,47 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Güne yatay bir başlangıç yapan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında özellikle banka ve holding pay piyasalarındaki alımların etkisiyle 104.283,30 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bu seviyede tutunamayan BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 0,61 artarak kapanış rekorunu 103.809,78 puana taşıdı.

ABD'deki siyasi gelişmeler ve ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Janet Yellen'in ABD Temsilciler Meclisi'nde yaptığı sunum ve açıklamaların ardından gelişmekte olan ülke para birimleri dolara karşı değer kazandı. Sabah saatlerinde 3,6227'ye kadar yükselen dolar/TL, Yellen'in açıklamalarının ardından son bir haftanın en düşük seviyesi olan 3,5736'yı gördü.

Analistler, yurt içinde yarın mayıs adı ödemeler dengesi istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve mayıs ayı ÜFE verileri ile Fed üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'nin 3,60'ın altında kalıcılık sağlaması durumunda 3,5550 seviyesinin gündeme geleceğini ifade eden analistler, pay piyasasında da endeksin 103.000 seviyesinin üzerinde tutunmasıyla alımların güçleneceğini, 104.000 ve 105.000 seviyeleri direnç konumunda izleneceğini kaydetti.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,13 0,00 -8,13 Acıpayam Selüloz 3,18 -3,05 3,25 Adana Çimento (A) 6,71 0,30 7,20 Adana Çimento (B) 4,77 0,00 9,19 Adana Çimento (C) 0,83 0,00 2,96 Adel Kalemcilik 19,01 0,26 24,10 Adese Alışveriş Ticaret 2,03 1,50 12,78 Afyon Çimento 8,99 0,11 13,65 Ak Enerji 1,07 -0,93 25,88 Akbank 10,38 1,27 36,23 Akçansa 11,74 -0,42 -5,75 Akdenız Güvenlık Hız. 2,98 -1,32 25,24 Akfen GMYO 1,43 3,62 10,00 Akın Tekstil 10,60 0,95 13,49 Akiş GMYO 3,09 -0,32 32,05 Akmerkez GMYO 21,28 0,00 7,41 Aksa 13,85 0,95 66,49 Aksa Enerji 3,96 0,00 32,89 Aksel Yat. Hol. 0,54 1,89 -28,95 Aksigorta 3,30 -0,60 44,74 Aksu Enerji 10,94 -1,35 26,47 Akyürek Pazarlama 0,35 0,00 6,06 Alarko Carrıer 51,45 -0,19 43,36 Alarko GMYO 40,86 -0,54 11,40 Alarko Holding 5,60 -0,88 36,74 Albaraka Türk 1,39 2,21 21,55 Alcatel Lucent Teletaş 11,16 -0,89 64,60 Alkim Kağıt 5,84 -0,68 149,07 Alkim Kimya 25,60 -0,47 46,36 Altınyağ 0,75 1,35 -14,77 Altınyunus Çeşme 5,70 -1,38 42,50 Anadolu Cam 3,61 -0,28 40,80 Anadolu Efes 21,66 -1,55 24,30 Anadolu Hayat Emek. 5,78 -0,69 23,86 Anadolu Isuzu 6,37 -0,93 8,50 Anadolu Sigorta 2,85 -0,70 51,42 Anel Elektrik 2,48 0,40 77,14 Anel Telekom 0,80 0,00 60,00 Arçelik 25,84 0,23 25,37 Arena Bilgisayar 4,24 -0,93 1,86 Armada Bilgisayar 5,82 -0,17 -8,06 Arsan Tekstil 1,60 0,00 17,65 Artı Yatırım Holding 0,62 0,00 8,77 Aselsan 21,64 -0,46 70,46 Asil Çelik 3,98 -2,93 5,85 Aslan Çimento 38,04 0,05 -5,42 Ata GMYO 4,00 0,50 -13,23 Atakule GMYO 3,52 0,00 35,38 Atlantik Petrol Ürünleri 1,36 0,74 21,43 Atlantis Yatırım Holding 0,61 1,67 -8,96 Atlas Yat. Ort. 1,27 -0,78 29,59 AvivaSA Emeklilik Hayat 19,94 -0,70 4,69 Avrasya GMYO 4,93 -0,60 294,40 Avrasya Petrol ve Tur. 2,18 -0,46 -16,15 Avrupa Yatırım Holding 2,45 0,41 25,64 Ayen Enerji 5,00 -0,79 2,25 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,67 4,37 27,69 Aygaz 15,63 0,51 44,36 Bagfaş 11,64 -0,09 17,93 Bak Ambalaj 5,36 -1,29 86,76 Balatacılar Balatacılık 0,60 0,00 -3,23 Bantaş Ambalaj 2,63 -1,13 -6,29 Banvit 12,81 -1,00 98,91 Baştaş Başkent Çimento 2,60 0,00 23,85 Batı Çimento 7,40 -0,67 11,95 Batısöke Çimento 2,25 -0,44 11,39 Bera Holding 2,18 -0,91 38,85 Berkosan Yalıtım 2,00 0,50 -29,08 Beşiktaş Futbol Yat. 4,41 0,00 10,25 Beyaz Filo 7,90 9,48 20,72 Bilici Yatırım 1,64 0,61 41,38 Bim Mağazalar 65,75 1,70 36,09 Bimeks 0,70 18,64 -20,45 Birko Mensucat 0,47 2,17 -7,91 Birlik Mensucat 1,69 2,42 87,78 Bısaş Tekstil 1,01 0,00 134,88 Bizim Mağazaları 11,89 -0,17 10,09 Bolu Çimento 5,73 0,00 -4,04 Bomonti Elektrik 1,18 0,00 -46,85 Borusan Mannesmann 8,54 -0,23 13,32 Borusan Yat. Paz. 41,60 -1,75 40,39 Bosch Fren Sistemleri 153,20 0,39 15,14 Bossa 4,00 0,50 61,29 Boyner Perakende Yat. 9,86 1,88 -44,36 Brisa 7,13 -0,28 15,37 Burçelik 3,93 -0,76 16,96 Burçelik Vana 2,00 0,00 38,89 Bursa Çimento 5,72 -0,35 -4,45 Carrefoursa 6,66 0,15 -7,76 Coca Cola İçecek 40,56 0,15 23,20 Componenta Dökümcülük 4,40 0,00 8,37 Cosmos Yat. Holding 0,98 1,03 -1,01 Credıtwest Faktorıng 1,73 0,00 8,12 Çelebi 28,62 2,43 31,26 Çelik Halat 3,98 0,25 71,34 Çemaş Döküm 1,88 0,00 44,62 Çemtaş 4,64 -1,49 93,34 Çimbeton 36,18 0,00 -0,17 Çimentaş 11,25 0,63 25,70 Çimsa 14,99 0,07 3,73 Çuhadaroğlu Metal 3,26 0,00 25,91 Dagi Giyim 2,02 -0,98 60,32 Dagi Yatırım Holding 1,52 -0,65 12,59 Dardanel 2,40 4,35 86,05 Datagate Bilgisayar 5,08 -0,78 26,92 Demısaş Döküm 2,04 6,81 67,21 Denge Holding 3,27 -1,21 57,21 Deniz GMYO 2,19 0,92 16,49 Denizbank 3,81 0,00 -20,13 Denizli Cam 11,26 0,00 -15,34 Derimod 8,05 0,63 4,68 Desa Deri 1,05 -0,94 17,98 Despec Bilgisayar 3,82 -0,78 35,40 Deva Holding 4,29 -0,46 21,88 Diriteks Diriliş Tekstil 1,54 0,65 -9,41 Ditaş Doğan 6,40 0,00 60,00 DO-CO 249,60 -0,16 7,03 Doğan Burda 4,34 0,70 46,13 Doğan Gazetecilik 2,88 0,35 13,39 Doğan Holding 0,76 2,70 0,00 Doğtaş Kelebek Mobilya 4,29 0,94 153,85 Doğusan 1,51 -0,66 49,50 Doğuş GMYO 3,11 -0,32 0,94 Doğuş Otomotiv 9,42 -0,53 7,29 Duran Doğan Basım 2,72 1,12 30,14 Dyo Boya 5,00 7,76 47,06 Eczacıbaşı İlaç 4,62 -0,65 67,61 Eczacıbaşı Yat. Ort. 1,53 -0,65 24,09 Eczacıbaşı Yatırım 9,65 0,52 21,44 Edip Gayrimenkul 1,11 0,00 40,51 Ege Endüstri 247,00 -1,20 15,27 Ege Gübre 26,52 -0,38 30,52 Ege Profil 9,11 1,00 46,18 Ege Seramik 4,55 -0,87 50,44 Egeli & Co Tarım Girişim 0,63 0,00 5,00 Egeli&Co Girişim Sermaye 0,49 2,08 -12,50 Egeli&Co Yatırım Holding 0,17 0,00 6,25 Egeplast 4,43 1,37 127,18 Ekiz Kimya 0,42 2,44 13,51 Emek Elektrik 1,35 2,27 23,40 Eminiş Ambalaj 5,18 0,19 22,17 Emlak Konut GMYO 3,03 1,68 1,34 Enka İnşaat 5,36 0,00 11,33 Erbosan 67,50 -0,37 86,25 Ereğli Demir Celik 7,54 1,75 57,47 Ersu Gıda 0,97 -1,02 18,29 Escort Teknoloji 1,39 4,51 24,11 Esem Spor Giyim 0,25 0,00 -3,85 Etiler Gıda 14,68 -4,55 125,85 Euro Kapital Yat. Ort. 1,46 -13,10 60,44 Euro Trend Yat. Ort. 0,95 -7,77 20,25 Euro Yat. Ort. 1,04 -10,34 31,65 Euro Yatırım Holding 0,76 -5,00 26,67 Fenerbahçe Futbol 36,02 0,17 -7,64 Finans Fin. Kir. 4,65 -0,21 10,98 Finansbank 6,83 -14,41 42,59 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,92 9,61 47,77 F-M İzmit Piston 13,77 -0,22 7,99 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,91 1,03 Ford Otosan 41,86 -0,10 41,42 Frigo Pak Gıda 0,74 -5,13 12,12 Galatasaray Sportif 6,67 -1,48 -9,59 Garanti Bankası 10,35 -0,58 40,17 Garanti Faktoring 3,38 0,00 61,72 Garanti Yat. Ort. 0,74 -1,33 17,41 Gedik Girişim 1,16 0,00 0,00 Gedik Y. Men. Değ. 2,32 -0,85 4,50 Gedik Yatırım Holding 1,30 -2,99 -3,70 Gediz Ambalaj 6,31 -0,47 -2,92 Gentaş 1,29 -1,53 -7,52 Gersan Elektrik 1,90 1,06 18,75 Global Men. Değ. 0,44 2,33 22,22 Global Yat. Holding 2,88 0,70 78,88 Good-Year 4,66 -0,21 33,81 Göltaş Çimento 77,00 0,00 2,53 Gözde Girişim 3,11 8,36 73,74 GSD Denizcilik 1,74 1,16 58,18 GSD Holding 0,68 3,03 23,64 Gübre Fabrik. 5,15 1,78 17,58 Güler Yat. Holding 1,46 -2,01 62,22 Güneş Sigorta 1,46 -5,81 39,05 Halk GMYO 1,05 -0,94 15,80 Halk Sigorta 2,78 0,00 1,09 Hatay Tekstil 4,65 3,33 29,17 Hedef Girişim 5,27 5,61 276,29 Hektaş 5,15 -0,96 60,94 Hürriyet Gzt. 0,80 0,00 8,11 ICBC Turkey Bank 3,25 -0,31 105,83 İdealist GMYO 2,57 1,98 60,62 İhlas Ev Aletleri 0,43 -2,27 48,28 İhlas Gayrimenkul 0,89 -1,11 28,99 İhlas Gazetecilik 0,75 0,00 44,23 İhlas Holding 0,43 2,38 43,33 İhlas Yayın Holding 0,41 -2,38 78,26 İndeks Bilgisayar 10,70 -2,01 36,00 Info Yatırım 1,31 0,00 23,52 İntema 19,15 0,16 -7,31 İpek Doğal Enerji 3,02 3,78 43,81 İskenderun Demir ve Çelik 3,79 -0,79 109,68



BORSADA EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSELER

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 3,11 2,87 8,36 Kron Telekomünikasyon 19,59 18,59 5,38 Sasa Polyester 7,28 6,91 5,35 Koza Altın 24,00 22,80 5,26 Koza Madencilik 3,84 3,70 3,78 İpek Doğal Enerji 3,02 2,91 3,78 GSD Holding 0,68 0,66 3,03 TAV Havalimanları 20,40 19,80 3,03 Doğan Holding 0,76 0,74 2,70 Pegasus 21,00 20,46 2,64 Konya Çimento 270,00 263,10 2,62 Çelebi 28,62 27,94 2,43 Migros Ticaret 27,80 27,14 2,43 İhlas Holding 0,43 0,42 2,38 Vakıflar Bankası 7,06 6,91 2,17 T. Halk Bankası 14,29 14,00 2,07 T.S.K.B. 1,49 1,46 2,05 Tesco Kipa 2,28 2,24 1,79 Gübre Fabrik. 5,15 5,06 1,78 Ereğli Demir Celik 7,54 7,41 1,75

BORSADA İŞLEM HACMİ SIRALAMASI

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 481.141.983 Garanti Bankası 450.362.680 Koza Madencilik 329.945.385 Yapı ve Kredi Bank. 308.021.698 T. Halk Bankası 277.645.163 Akbank 214.824.249 Emlak Konut GMYO 199.753.867 İş Bankası (C) 180.036.272 Gözde Girişim 179.025.766 Vakıflar Bankası 170.457.821 Koza Altın 152.517.775 İpek Doğal Enerji 145.888.958 Petkim 144.691.927 Kardemir (D) 143.926.794 Ereğli Demir Celik 107.301.832 Sabancı Holding 96.475.428 Koç Holding 92.808.785 Zorlu Enerji 79.515.231 Tesco Kipa 77.978.902 Tüpraş 75.488.506

BORSADA ENDEKSLERİN DEĞİŞİMİ

Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 52.645 0,36 BIST SINAİ 111.472 0,39 BIST GIDA, İÇECEK 128.177 -0,33 BIST TEKSTIL, DERİ 25.048 0,51 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 51.727 0,08 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 99.203 0,01 BIST TAŞ, TOPRAK 81.516 0,29 BIST METAL ANA 189.415 1,32 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 150.956 0,04 BIST MADENCİLİK 37.167 4,16 BIST HİZMETLER 64.423 0,71 BIST ELEKTRİK 3.638 -0,26 BIST ULAŞTIRMA 88.741 0,20 BIST TURİZM 8.225 0,93 BIST TİCARET 177.257 1,46 BIST İLETİŞİM 30.213 0,45 BIST SPOR 61.540 -0,25 BIST İNŞAAT 81.929 0,14 BIST MALİ 135.717 0,71 BIST BANKA 180.689 0,52 BIST SİGORTA 254.863 -0,88 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 34.391 -0,12 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.760 1,17 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 44.650 0,86 BIST TEKNOLOJİ 101.299 -0,40 BIST BİLİŞİM 27.724 -0,31 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 27.102 -3,47

BORSADA ŞEHİR ENDEKSLERİNİN DEĞİŞİMİ

Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 128.661 2,86 BIST ANKARA 123.899 0,58 BIST ANTALYA 54.617 0,61 BIST BALIKESİR 88.602 0,28 BIST BURSA 189.044 -0,27 BIST DENIZLI 80.198 -0,29 BIST ISTANBUL 95.605 0,54 BIST IZMIR 135.965 0,44 BIST KAYSERI 275.587 0,35 BIST KOCAELI 184.507 -0,33 BIST KONYA 58.073 0,95 BIST TEKIRDAĞ 171.690 -0,08

BORSADA EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELER

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 1,31 1,34 -2,24 Logo Yazılım 55,30 56,50 -2,12 Anadolu Efes 21,66 22,00 -1,55 Yapı ve Kredi Bank. 4,51 4,58 -1,53 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,47 6,57 -1,52 Çemtaş 4,64 4,71 -1,49 Galatasaray Sportif 6,67 6,77 -1,48 Ege Endüstri 247,00 250,00 -1,20 Yazıcılar Holdıng 23,12 23,40 -1,20 Banvit 12,81 12,94 -1,00 Halk GMYO 1,05 1,06 -0,94 Ak Enerji 1,07 1,08 -0,93 İzmir Demir Çelik 3,32 3,35 -0,90 Alcatel Lucent Teletaş 11,16 11,26 -0,89 Alarko Holding 5,60 5,65 -0,88 Zorlu Enerji 1,36 1,37 -0,73 İş GMYO 1,46 1,47 -0,68 Eczacıbaşı İlaç 4,62 4,65 -0,65 Garanti Bankası 10,35 10,41 -0,58 Tat Gıda 7,04 7,08 -0,56

BORSA ŞİRKETLERİNİN PİYASA DEĞERİ

Borsa İstanbul'da, gün sonu itibarıyla işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 805 milyar lira olarak hesaplandı. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle: