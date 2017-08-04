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Borsa kapanış rekorunu 108.545,31 puana taşıdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,30 artışla kapanış rekoru olan 108.545,31 puandan tamamladı.

04 Ağustos 2017 Cuma 19:52
Borsa kapanış rekorunu 108.545,31 puana taşıdı

BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,30 artışla kapanış rekoru olan 108.545,31 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.391,54 puan artarken, toplam işlem hacmi 5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,78, holding endeksi yüzde 1,59 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,17 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,40 ile sigorta oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, banka ve holding pay piyasalarındaki alımların etkisiyle 108.648,59 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,30 artışla kapanış rekoru olan 108.545,31 puandan tamamladı.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde sanayi üretimi, ödemeler dengesi, yurt dışında Avrupa'da sanayi üretimi, ABD'de enflasyon ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirtti.Teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve olan 108.648 ve 110.000 puanın direnç konumuna geldiğini ifade eden analistler, muhtemel geri çekilmelerde ise 107.500 seviyesinin destek olarak izleneceğini bildirdi.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 19:52
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