Borsa İstanbul'un işgali iddianamesi hazır

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde biri polis iki kişinin şehit edildiği, 46 kişinin de yaralandığı Sarıyer'deki Borsa İstanbul'un işgal edilmesi olayına ilişkin hazırlanan iddianamede, biri firari 2 binbaşının da aralarında bulunduğu 15 şüphelinin, "cebir ve şiddet kullanarak anayasayı ihlal, TBMM ile Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs ve 2 kişiyi kasten öldürme suçlarından toplam 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, diğer suçlardan da bin 412 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Orhan Aydın tarafından hazırlanan 270 sayfalık iddianamede, olaylar sırasında şehit olan polis memuru Mehmet Şevket Uzun ile Fatih Satır isimli vatandaş "maktul", olayda yaralanan 46 kişi "mağdur", 7 vatandaş ile Borsa İstanbul ise "müşteki" olarak yer aldı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kuruluşu, genel yapısı ve karıştığı suçların özetlendiği iddianamede, 15 Temmuz darbe girişimi akşamı saat 23.50 sıralarında Sarıyer İstinye'deki İstanbul Borsası'nın iki askeri araçla gelen şüphelilerce işgal edilmesi olayı anlatıldı.

Müdahale için gelen polis memuru Mehmet Şevket Uzun ile darbe girişimini protesto eden vatandaşlardan Fatih Satır'ın şehit olduğu, çok sayıda vatandaşın da yaralandığı belirtilen iddianamede, şüphelilerden Binbaşı Murat Çelik'in firari olduğu, olaya karışan Binbaşı Ahmet Baykal, Astsubay Seyit Ali Şahin, 8 astsubay öğrencisi ve 4 erin tutuklu bulunduğu kaydedildi.

İstenen cezalar

Tutuklu şüpheliler Binbaşı Ahmet Baykal, Astsubay Seyit Ali Şahin ve firari şüpheli Binbaşı Murat Çelik'in, “cebir ve şiddet kullanarak anayasayı ihlal ve TBMM ile Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarından 3 kez, bir suçu gizlemek maksadıyla 2 kişiyi kasten öldürme suçundan da 2 kez olmak üzere beşer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, bu şüphelilerin ayrıca 3 kez "mala zarar verme" suçundan 1 yıldan 9 yıla, 2 kez "kamu malına zarar verme" suçundan 2 yıldan 8 yıla, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla, "bir suçu gizlemek maksadıyla 46 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 897 yıldan bin 380 yıla kadar olmak üzere toplam 907 yıl 6 ay ile bin 412 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede, diğer şüphelilerden farklı olarak "silahlı terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek"le suçlanan tutuklu şüpheli askeri öğrenci ve erler Emre Sözer, Fatih Yılmaz, Hasan Yürek, Muhammed Atasoy, Muhammed Furkan Kenger, Murat Fırat, Muzaffer Bardakçı, Orhan Baz, Ramazan Korkmaz, Serhat Kalyüncü, Veysel Çınarbaş ve Zafer Öztan’ın da aynı suçlardan beşer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 907 yıl 6 ay ile bin 412 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması istendi.