Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Borsa İstanbul'da 'gong' Trabzon Limanı için çaldı

Borsa İstanbul'da Trabzon Liman İşletmeciliği'nin halka arzı nedeniyle gong töreni yapıldı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 12:16
Borsa İstanbul'da 'gong' Trabzon Limanı için çaldı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Trabzon Liman İşletmeleri Gong Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Denizlerimiz ve limanlarımız sadece mallarımızı, yüklerimizi, ürünlerimizi değil, 80 milyon vatandaşımızın geleceğini sırtlıyor. Denizlere hakim olmak demek ticarete hakim olmak demektir" dedi

Borsa İstanbul'da düzenlenen törene, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün yanı sıra Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Albayrak Grubu CEO'su Ömer Bolat, Trabzon Liman İşletmeciliği Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Albayrak, Trabzon Liman İşletmeciliği Genel Müdürü Muzaffer Ermiş katıldı. Katılımcılar törende hep birlikte gong çaldı.

Gong törenin ardından Zeytin Dalı Operasyonuyla konuşmasına başlayan Bakan Faruk Özlü, "Teröristlere karşı mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımızdan şahadet mertebesine eren Musa Özalkan, Oğuz Kaan Usta, Mehmet Muratdağı'na Allah'tan rahmet diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, kahraman silahlı kuvvetlerimize muvaffakıyetler diliyorum" dedi.

80 MİLYONUN GELECEĞİNİ SIRTLIYOR

"Limanlarımız bizim göz bebeğimizdir" diyen Bakan Özlü, "Dış ticaretimizin ve ihracatımızın temel dayanağı limanlarımızdır. 2017 yılında 392 milyar dolar dış ticaret hacmine ulaştık. Bunun çok önemli bir payını deniz yoluyla gerçekleştiriyoruz. 1980 yılında deniz yoluyla 23 milyon ton ticari yük taşırken, bugün 400 milyon ton yük taşıyoruz. Denizlerimiz ve limanlarımız sadece mallarımızı, yüklerimizi, ürünlerimizi değil, 80 milyon vatandaşımızın geleceğini sırtlıyor. Denizlere hakim olmak demek ticarete hakim olmak demektir. Denizlere sadece askeri güçle, askeri alanda hakim olunamaz. Limanlarla, gemilerle, ticaretle hakim olunur" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE HERKES İÇİN GÜVENİLİR BİR LİMAN

Bakan Özlü, Türkiye'nin Karadeniz'de, Marmara'da, Ege'de ve Akdeniz'de, modern limanlarıyla, gemileriyle ve işletmecilik anlayışıyla göz doldurduğunu belirterek, "Türkiye'nin büyümesinin arkasındaki en önemli unsur, güven ve istikrardır. Bugün burada olduğu gibi limanlarımıza ve denizlerimize yapılan yatırımların arkasında da işte bu güven vardır. Türkiye, herkes için güvenilir bir limandır. Böyle olmaya da devam edecektir. İstikrarımızı bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Ülkemiz, toprak bütünlüğümüze kastedenlerle, amansız bir mücadele halindedir. Biz, her türlü ekonomi savaşından nasıl alnımızın akıyla çıkmayı başardıysak, Allah'ın izniyle beka savaşından da galip çıkacağız. Düşmana inat büyümeye, kalkınmaya, yatırım yapmaya devam edeceğiz. Milli ve yerli duruşumuzdan, bir milim geri adım atmayacağız" diye konuştu.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 12:16
  1. Şirketler Haberleri
  2. Şirketler
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İtalyan devi Roma Süper Lig ekibinin yıldızına talip oldu
    1. İtalyan devi Roma Süper Lig ekibinin..
    2. Uğur Demirok: Fenerbahçe'yi yeneceğiz
    3. Galatasaray'ın yeni başkanı iki dünya..
    4. Show TV’de PKK propagandası!
    5. TSK vurdu! Harita değişti
    6. Trabzonspor,o transferi bedavaya bitirdi
    7. İmza töreninde isterim demişti,şimdi..
    8. Hasip Kaplan'a bir şok daha! Uygun..
    9. Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin van..
    10. EKPSS'ye başvurular ne zaman başlayacak?
    11. ABD tekelini kıracak füze yakıtı..
    12. YPG'de emir komuta zinciri koptu!
    13. Maliye Bakanı Ağbal'dan asgari ücret..
    14. Başakşehir'den bir bomba daha! 3..
    15. Suudi Arabistan flaş gelişmeyi..
    16. Harekâtın adı neden Zeytin Dalı?..
    17. PKK'ya darbe üstüne darbe! Bu kez..
    18. Borsa İstanbul'da 'gong' Trabzon..
    19. Taraftar ve camia şokta! ''Onu kulüpte..
    20. 'Dangerous Simplificator' lakaplı..
    Flaş Afrin açıklaması! Türk ve ABD ordusu karşı karşıya...
    Flaş Afrin açıklaması! Türk ve ABD ordusu karşı karşıya...
    TSK'dan balistik füze denemesi! Bölge uçuşa kapatıldı
    TSK'dan balistik füze denemesi! Bölge uçuşa kapatıldı
    Şehitlere sessiz kalan oyuncu, ABD için üzüldü!
    Şehitlere sessiz kalan oyuncu, ABD için üzüldü!
    ABD'yi dumura uğrattı! Saniyeler içinde...
    ABD'yi dumura uğrattı! Saniyeler içinde...
    Polisleri tehdit etmişti, sarhoş kadın doktora şok!
    Polisleri tehdit etmişti, sarhoş kadın doktora şok!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.01.2018
    ABD'den flaş 'PYD' açıklaması: Afrin'e ilerlerse desteğimizi çekeriz
    ABD'den flaş 'PYD' açıklaması: Afrin'e ilerlerse desteğimizi çekeriz
    Fetih Suresi yerine Enternasyonal Marşı’nı mı okuyacaktık hokkabaz!
    Fetih Suresi yerine Enternasyonal Marşı’nı mı okuyacaktık hokkabaz!