Borsa İstanbul'da 'gong' Trabzon Limanı için çaldı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Trabzon Liman İşletmeleri Gong Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Denizlerimiz ve limanlarımız sadece mallarımızı, yüklerimizi, ürünlerimizi değil, 80 milyon vatandaşımızın geleceğini sırtlıyor. Denizlere hakim olmak demek ticarete hakim olmak demektir" dedi

Borsa İstanbul'da düzenlenen törene, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün yanı sıra Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Albayrak Grubu CEO'su Ömer Bolat, Trabzon Liman İşletmeciliği Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Albayrak, Trabzon Liman İşletmeciliği Genel Müdürü Muzaffer Ermiş katıldı. Katılımcılar törende hep birlikte gong çaldı.

Gong törenin ardından Zeytin Dalı Operasyonuyla konuşmasına başlayan Bakan Faruk Özlü, "Teröristlere karşı mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımızdan şahadet mertebesine eren Musa Özalkan, Oğuz Kaan Usta, Mehmet Muratdağı'na Allah'tan rahmet diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, kahraman silahlı kuvvetlerimize muvaffakıyetler diliyorum" dedi.

80 MİLYONUN GELECEĞİNİ SIRTLIYOR

"Limanlarımız bizim göz bebeğimizdir" diyen Bakan Özlü, "Dış ticaretimizin ve ihracatımızın temel dayanağı limanlarımızdır. 2017 yılında 392 milyar dolar dış ticaret hacmine ulaştık. Bunun çok önemli bir payını deniz yoluyla gerçekleştiriyoruz. 1980 yılında deniz yoluyla 23 milyon ton ticari yük taşırken, bugün 400 milyon ton yük taşıyoruz. Denizlerimiz ve limanlarımız sadece mallarımızı, yüklerimizi, ürünlerimizi değil, 80 milyon vatandaşımızın geleceğini sırtlıyor. Denizlere hakim olmak demek ticarete hakim olmak demektir. Denizlere sadece askeri güçle, askeri alanda hakim olunamaz. Limanlarla, gemilerle, ticaretle hakim olunur" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE HERKES İÇİN GÜVENİLİR BİR LİMAN

Bakan Özlü, Türkiye'nin Karadeniz'de, Marmara'da, Ege'de ve Akdeniz'de, modern limanlarıyla, gemileriyle ve işletmecilik anlayışıyla göz doldurduğunu belirterek, "Türkiye'nin büyümesinin arkasındaki en önemli unsur, güven ve istikrardır. Bugün burada olduğu gibi limanlarımıza ve denizlerimize yapılan yatırımların arkasında da işte bu güven vardır. Türkiye, herkes için güvenilir bir limandır. Böyle olmaya da devam edecektir. İstikrarımızı bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Ülkemiz, toprak bütünlüğümüze kastedenlerle, amansız bir mücadele halindedir. Biz, her türlü ekonomi savaşından nasıl alnımızın akıyla çıkmayı başardıysak, Allah'ın izniyle beka savaşından da galip çıkacağız. Düşmana inat büyümeye, kalkınmaya, yatırım yapmaya devam edeceğiz. Milli ve yerli duruşumuzdan, bir milim geri adım atmayacağız" diye konuştu.