Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı

Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi tüm zamanların rekorunu kırdı.

29 Aralık 2017 Cuma 11:03
Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı

Açılışta BIST 100 endeksi 227,94 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 0,25 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,68 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek gerileyen ise yüzde 0,29 ile gıda içecek oldu.

Dün, ABD'nin Türkiye ile vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılacağı mesajını vermesinin ardından genele yayılan alımlarla 114.542,37 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 2,08 değer kazanarak 114.480,45 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

Analistler, ABD ile Türkiye arasındaki vize sorununun çözüme ulaşmasının Türk lirası varlıklara ilgiyi artırdığını belirterek, bu ilgilinin yılın son işlem gününde de devam etmesinin beklendiğini kaydetti. 

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, gördüğü en yüksek seviye olan 115.093 puanın direnç, 112.500 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini dile getirdi.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 11:03
  1. ABD
  2. Borsa İstanbul
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteoroloji tahminini değiştirdi! Yılbaşında kar...
    1. Meteoroloji tahminini değiştirdi!..
    2. 2018’in zamlı trafik cezaları belli oldu
    3. Bitcoin yöneticisi kaçırıldı
    4. Trump tehlikeli planı devreye soktu!..
    5. Prof. Dr. Canan Karatay: Kristal kaya..
    6. 'Erdoğan öl dese ölürüz'
    7. Doların ateşi yükseldi
    8. İnanılmaz... Vatandaşa yedirmeye devam..
    9. Borsa İstanbul rekorları alt üstü etti
    10. Ejderha gören çoban rekor kırıyor!
    11. Fatih Portakal, Akşener'i fena..
    12. Erdoğan Kılıçdaroğlu'na bir kötü haber..
    13. Çad'dan müthiş jest! ABD..
    14. İslam Deccalı F. Gülen
    15. Uluslararası ajanslar ‘son dakika’..
    16. Öğrenciler not peşinde koşmaktan..
    17. BM'de rezil olan Netanyahu Kudüs için..
    18. Suudi Arabistan'dan flaş 'Mekke'..
    19. Antalya'da günde 50 kilometre..
    20. Bu fotoğraf çok konuşulmuştu! 2..
    Yarım milyar dolarlık Sikorsky’yi Yunanistan’a kaçırırken… Çok korkmuşlar
    Yarım milyar dolarlık Sikorsky’yi Yunanistan’a kaçırırken… Çok korkmuşlar
    Malesef tablo çok vahim! Beden eğitimi dersinde...
    Malesef tablo çok vahim! Beden eğitimi dersinde...
    Yeni KHK'da gözden kaçan bomba detay!
    Yeni KHK'da gözden kaçan bomba detay!
    Rusya'dan tarihi itiraf: Kaybettik... Bu utanç verici
    Rusya'dan tarihi itiraf: Kaybettik... Bu utanç verici
    Tudor ağlayarak gitti, koşarak geliyor
    Tudor ağlayarak gitti, koşarak geliyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 28.12.2017
    Vize kararının ardından yükselişe geçti! Tarihi rekor
    Vize kararının ardından yükselişe geçti! Tarihi rekor
    BAE'ye kötü sürpriz! Ertelemek zorunda kaldı
    BAE'ye kötü sürpriz! Ertelemek zorunda kaldı