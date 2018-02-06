Borsa İstanbul piyasaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel piyasalarda etkili olan satış dalgasının etkisiyle güne hızlı düşüşle başladı.

Açılışta endeks 2.556 puan düşüşle 114.296,68 puana geriledi.

Dünya borsaları, yükseliş eğilimindeki gelişmiş ülke tahvil faizlerine bağlı olarak azalan risk iştahı ve endekslerde destek seviyelerinin kırılması ile tetiklenen zarar kes (stop-loss) satışlarıyla sert düşüş kaydediyor.

Dün ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 4,60, S&P 500 endeksi yüzde 4,10 ve Nasdaq endeksi de yüzde 3,78 değer kaybetti.

Bugün Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4,7 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 3,3 geriledi.