Borsa İstanbul haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,30 azalışla 108.167,46 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 321,23 puan gerilerken, bankacılık endeksi yüzde 0,48, holding endeksi yüzde 0,47 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,08 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 0,59 ile spor oldu.

Cuma günü 109.273,03 puanla 13 Eylül'den bu yana en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, özellikle banka pay piyasalarında etkisini artıran kar satışlarıyla günü önceki kapanışının hemen üzerinde 108.488,69 puandan tamamladı.

Analistler, yeni haftada yoğun veri gündemi ve merkez bankaları toplantılarının yatırımcıların odak noktasında olduğunu belirterek, jeopolitik risklerin de piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını dile getirdi.

Bugün, yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği tahvil ihaleleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi tüketici güven endeksi ve ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydederek, 107.200 puanın destek olarak öne çıktığını ifade etti.